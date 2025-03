En fin de mandat à la CNDH, Me Bouhoubeini remercie les missions étrangères

Fin de mandat à la tête de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), pour maître Ahmed Salem ould Bouhoubeini, après un bail renouvelé, pour un cumul de 6 ans, limite fixée par les textes.

Histoire de dire adieu aux partenaires, l’ancien bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), a organisé un cocktail de rupture du jeûne, à l’intention de plusieurs diplomates : les ambassadeurs de l’Union Européenne, de France, d’Allemagne, Espagne des USA, le représentant de l’ONU… qui ont accompagné l’institution dans l’accomplissement de sa délicate mission pendant 6 ans.

Une rencontre au cours de laquelle, le président sortant de la CNDH «a exprimé sa profonde gratitude aux ambassadeurs, qui ont facilité les missions réussies que nous avons menées, auprès du parlement européen à Bruxelles, des autorités américaines à Washington, ainsi qu’à Londres, Paris et Genève. Grâce à leur appui, ces rencontres ont permis de renforcer le dialogue, défendre nos priorités en matière de droits de l’homme et de consolider notre engagement commun, en faveur des valeurs universelles de justice et de dignité ».