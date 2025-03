Nouakchott, le 18 Mars 2025– Suite à la fuite de gaz détectée sur le gisement Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), au large des côtes mauritaniennes, l’ONG Boire Propre, Respirer Propre exprime sa profonde inquiétude quant aux impacts environnementaux et aux risques pour les écosystèmes marins et les populations locales.

Si BP a annoncé que la situation est sous contrôle, nous estimons qu’il est impératif de garantir une transparence totale sur les causes de l’incident, son impact réel et les mesures préventives à mettre en place.

Engagée activement dans la préservation de l’environnement en Mauritanie, Boire Propre, Respirer Propre se tient prête à contribuer aux efforts de surveillance et de protection de notre patrimoine naturel. Nous réaffirmons notre détermination à collaborer avec les autorités et les acteurs concernés afin d’assurer une gestion rigoureuse et responsable de cette crise.



Nos demandes prioritaires :

1. Un audit environnemental mené par un cabinet spécialisé et indépendant, afin d’évaluer précisément les conséquences de cette fuite sur la qualité des eaux marines. Cet audit devra être conduit en toute transparence, avec un accès aux résultats pour la société civile et les populations concernées.

2. Une communication régulière et accessible à tous, détaillant les actions entreprises pour remédier aux impacts de la fuite et les mesures de prévention mises en place pour éviter de nouveaux incidents.

3. Une coopération étroite avec les ONG environnementales mauritaniennes, qui disposent d’une expertise et d’une connaissance précieuse du terrain, afin d’assurer une surveillance continue et indépendante des impacts écologiques.

4. Des engagements concrets pour une exploitation responsable des ressources naturelles, avec un renforcement des protocoles de sécurité, une amélioration des dispositifs de prévention des risques et une implication accrue des acteurs locaux dans la gouvernance environnementale du projet GTA.

Face aux enjeux environnementaux croissants, Boire Propre, Respirer Propre réaffirme son engagement total pour la protection des écosystèmes marins et la préservation des ressources naturelles de la Mauritanie. Nous appelons BP et les autorités compétentes à reconnaître l’importance d’une collaboration étroite avec les ONG locales et à intégrer nos recommandations dans la gestion de cette crise.

Nous nous tenons prêts à contribuer activement aux discussions et aux actions nécessaires pour assurer un avenir durable à nos écosystèmes et aux communautés qui en dépendent.

SEDENA EL GHARABY

Vice-Président

ONG Boire Propre, Respirer Propre

32 27 39 39

www.bprp.mr