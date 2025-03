Séance d’informations des députés sur la fuite de GTA

Les députés membres du groupe parlementaire sur l’environnement et le développement durable, issus de la majorité et de l’opposition, ont été reçus au Ministère de l’Energie et du Pétrole, pour une large séance d’informations sur la fuite de gaz, notée sur le champ offshore transfrontalier Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), survenue le 19 février dernier, lundi.

Un briefing sous la présidence du Ministre de l’Energie et du Pétrole, Mohamed ould Khaled.

La rencontre a permis de porter à la connaissance des parlementaires, de nombreuses informations «sur les projets en cours, en particulier le projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), qui a récemment connu une intervention réussie pour colmater une fuite de gaz », selon un communiqué du département.

Elle a offert aux députés l’occasion de prendre connaissance « du contexte du projet, des détails de la fuite de gaz et son ampleur réelle, les différentes étapes de l’intervention ayant conduit à l’arrêt, grâce à la rapidité et l’efficacité de la réponse, suite à la mobilisation des moyens et ressources ».

Par la même occasion, le Ministre de l’Energie et du pétrole a décliné « les principales orientations du département, le contexte de développement du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) et son importance stratégique».

Les membres du Groupe Parlementaire Environnement/Développement Durable ont par la suite suivi une présentation technique détaillée sur tous les autres aspects du projet.

Les députés ont enfin exprimé « une appréciation positive » par rapport aux échanges et souhaité le renforcement canaux de communication entre le département et la représentation nationale «dans le cadre du renforcement du partenariat » inauguré à l’occasion de cette rencontre, explique un communiqué de presse.