Dramatique bagarre à Toujounine

Le Lundi 3 Ramadan, Ahmed, un jeune homme de 16 ans, était envoyé par sa mère au marché Mbeïyet Achra de Toujounine pour y faire quelques achats. Au passage d’une rue, il aperçoit son ami Abdallahi qui l'appelle. Les voilà maintenant tous deux assis à plaisanter devant le domicile familial de celui-ci. Passent tout près une bande de trois djenks, au moment même où les deux amis s’esclaffent de rire. L'un des passants s’approche et demande, menaçant : Vous vous moquez de nous ? – Pas du tout », répond Ahmed, on plaisante simplement entre nous ! » Le ton augmente, une violente bagarre s’en suit entre les deux protagonistes et c’est le drame : poignardé, Ahmed s’écroule dans une mare de sang, tandis que le criminel s’enfuit dare-dare avec ses compagnons. On appelle la pauvre maman qui vient pleurer à chaudes larmes tandis qu’on s’empresse d’évacuer son fils à l'hôpital. La police a réussi à épingler le présumé coupable mais il a été relâché aussitôt. D'influentes personnes seraient intervenues, dit-on, pour le faire sortir du violon, au grand dam des parents de la victime qui demeure dans un coma profond, entre la vie et la mort.

Recrudescence de l'insécurité en ce Ramadan

D'habitude durant le mois béni le taux de criminalité et de délinquance baisse à Nouakchott et ses environs. À peine quelques vols et cambriolages, tôt le matin, dans des maisons dont les portes sont restées ouvertes après les veillées nocturnes... Mais, cette année dans les quartiers Sud-est de la ville, c’est une toute autre histoire : à Arafat, des dizaines de passants ont été braqués et agressés très tôt la nuit ; à Mellah, un jeune homme a été tué par des malfaiteurs qui se sont emparés de son téléphone avant de fuir ; au Carrefour Lehwala vers 23h, un homme a été blessé à la main par un djenk qui s’est lui aussi enfui ; sur l' axe central de Toujounine, entre le marché Lekbeïd et le Carrefour Tin Soueïlim, on compte, chaque nuit, une dizaine de blessés à l’arme blanche.

Du coup, la police effectue désormais des patrouilles tout au long de cet axe entre 23 h et 5 h du matin. Malgré cela, un malfaiteur a poignardé, samedi soir vers minuit, un jeune homme à Toujounine, avant de prendre la poudre d’escampette. Pas bien loin puisqu’il a été très vite tamponné par un véhicule. Sa victime a été évacuée à l'hôpital, entre la vie et la mort.

Une autre jeune fille disparaît !

La disparition d'une jeune fille à Tin Soueïlim, la semaine passée, y aura été la news du moment. La gamine de 16 ans était restée six jours invisible avant de revenir d’elle-même at home, en bonne santé. Et voilà qu’une autre jeune fille, G.T. M.F., vient elle aussi de disparaître de chez elle, le vendredi 15 Mars ! Ses parents en ont fait la déclaration à la police et mènent d'intenses recherches pour la retrouver.

Des émigrés clandestins dénoncés par des citoyens

Samedi vers 22h au quartier Msid enNour d'Arafat, un riverain remarquait un 4x4 stationné dans un ruelle sombre dont débarquaient plusieurs personnes d'apparence étrangère. Curieux, il approche jusqu’à les entendre parler dans un idiome inconnu et en déduit qu'il s'agit peut-être d'immigrés clandestins. Il les suit à distance avant d’interpeler un groupe de prieurs qui sortaient tout juste de la mosquée. Tous ensemble, ils parviennent à arrêter la plupart de ces inconnus mais deux autres réussissent à leur échapper. Informée, la police a embarqué les suspects puis appréhendé un peu plus tard les deux fuyards.

Mosy