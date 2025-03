FIFA : Ahmed Yahya, élu membre du Conseil

Le Président de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), monsieur Ahmed Yahya, a été élu membre du Conseil de la FIFA. L’élection a eu lieu lors de la 14ème Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui s’est tenue au matin du mercredi 12 Mars au Caire (Égypte). Monsieur Ahmed Yahya devient ainsi le premier mauritanien de l’Histoire à accéder au Conseil de la FIFA, la plus haute instance exécutive du football mondial.

Depuis son élection à la tête de la FFRIM en 2011, Ahmed Yahya a initié des réformes profondes qui ont propulsé la Mauritanie sur la scène footballistique africaine. Sous sa direction, l'équipe nationale – les Mourabitounes – a obtenu des qualifications historiques pour des compétitions majeures, notamment la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Il a également supervisé la modernisation des infrastructures sportives et le développement du championnat local, favorisant l'émergence de jeunes talents.

L'élection d'Ahmed Yahya est perçue comme une reconnaissance du dynamisme et du potentiel du football africain. Elle ouvre la voie à une représentation accrue des intérêts du Continent au sein des instances dirigeantes du football mondial. Pour la Mauritanie, c'est une source de fierté nationale, renforçant sa visibilité et son influence dans le domaine sportif. Cette réussite illustre également comment les dirigeants africains peuvent, avec vision et détermination, surmonter les défis et atteindre des sommets sur la scène internationale. Les félicitations affluant de tout le continent témoignent de l'importance de cette victoire pour l'Afrique du football.

Résultats des élections au Conseil de la FIFA

Élus : Fouzi Lekjaa (Maroc), 49 voix (sortant reconduit) ; Hany Abourida (Égypte), 35 voix (sortant reconduit) ; Djibrilla Hima Hamidou (Niger), 35 voix ; Kanizat Ibrahim (Comores/catégorie femmes), 30 voix ; Ahmed Yahya (Mauritanie), 29 voix ; Hassan Waberi (Djibouti), 29 voix.

Battus : Amaju Melvin Pinnick (Nigéria), 28 voix (sortant battu) ; Andrew Ndanga Kamanga (Zambie), 19 voix ; Yacine Idriss Diallo (Côte d’Ivoire), 18 voix ; Augustin Senghor (Sénégal), 13 voix ; Lydia Nsekera (Burundi/catégorie femmes),13 voix ; Isha Johansen (Sierra Leone/catégorie femmes), 7 voix.

Élection de Mohamed Yahya au Conseil de la FIFA – Félicitations de toutes parts

Le président de la FIFA, monsieur Gianni Infantino, a adressé une lettre officielle de félicitations au président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya, pour son élection au Conseil de la FIFA. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a également adressé une lettre officielle de félicitations à monsieur Ahmed Yahya, pour cette élection qui vient reconnaître « l’engagement et les efforts continus de celui-ci en faveur du développement du football africain ».

Le président de la Fédération mauritanienne de basket-ball (FBBRIM), monsieur Youssouf Fall, a lui aussi adressé, en son nom personnel et à ceux de tous les membres du comité directeur de la FBBRIM, une lettre de félicitations à son homologue de la FFRIM. Dans sa correspondance, monsieur Fall a qualifié de « méritée » cette distinction. « C’est un grand honneur pour notre pays et pour le sport mauritanien », a-t-il ajouté, avant de poursuivre : « C’est donc sans surprise que nous avons appris ce matin cette nouvelle, connaissant votre passion pour le football, votre très bonne vision de son développement et les pas de géant que vous avez fait accomplir à notre football depuis que vous dirigez cette prestigieuse institution qui est la FFRIM ». Et de conclure par des vœux : « Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite et nous réjouissons de pouvoir continuer à collaborer avec vous au développement et à la promotion du sport dans notre pays et dans le monde. »

Le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM), monsieur Abderrahmane Ethmane, ainsi que l’ensemble de son comité directeur, ont salué « avec fierté et estime » l'élection de monsieur Ahmed Yahya au conseil exécutif de la FIFA. « Grâce à son expérience, son parcours remarquable et son professionnalisme exceptionnel, monsieur Ahmed Yahya représente un atout majeur pour le développement du sport en Mauritanie, un modèle désormais cité en Afrique. Son engagement indéfectible et sa vision ambitieuse ont largement contribué à l’essor du football mauritanien et nous sommes convaincus qu’il saura, à travers ce poste, œuvrer efficacement pour le progrès du football africain. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle étape et l’encourageons pleinement. Nous sommes persuadés que son accession à la FIFA marquera une avancée significative pour le football en Mauritanie et pour le continent africain. Bonne chance à Ahmed Yahya ! », a formulé le CNOSM qui avait adressé un message de total soutien à Ould Yahya, quelques jours avant le scrutin.

Mourabitounes : Aritz choisit ses hommes

La FFRIM a dévoilé le nouveau staff technique des Mourabitounes. Le sélectionneur national Aritz s'est appuyé sur ses anciens collaborateurs et hommes de confiance lors de son passage au FC Nouadhibou : El Moustapha Mbaye (coach adjoint), Vincente Martinez (assistant préparateur physique), Cristian Bustos Costa (coach adjoint) et Aboubecrine Soueïlim (entraîneur des gardiens). Le nouveau staff est renforcé par les arrivées de Juan irribarren Morras (préparateur physique) et de Javi Lopez Castro (analyste vidéo).

Mourabitounes : Aritz López Garai dévoile sa liste pour les deux rencontres de fin-Mars

Pour sa Première depuis sa nomination à la tête des Mourabitounes, le sélectionneur national Aritz López Garai a communiqué, le jeudi 13 Mars, une liste de vingt-cinq Mourabitounes pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Togo (22 Mars à Lomé) et la RD Congo (25 Mars à Nouadhibou). Une liste dont trois éléments vont honorer leur première convocation dans l’équipe nationale : Soukrana M’Haïmid, Maata Magassa et Hamady N’Diaye ; tandis qu’Abderrahmane Sarr, Yacoub Sidi et Héméya Tanjy y font leur come-back. Le sélectionneur a également fait appel à Mouhsine Bodda, milieu de terrain du Raja Club Athletic de Casablanca. Au final, un savant mélange entre talents locaux et joueurs évoluant à l’étranger.

L’équipe occupe actuellement la dernière place du groupe B des éliminatoires avec un seul point pris en quatre sorties. Elle aura besoin de bien négocier ces deux prochains matchs pour maintenir ses chances de qualification. Après avoir manqué celle pour la prochaine CAF Total Energies Maroc 2025, il lui faut jouer à fond jouer sa carte dans cette campagne où tout reste jouable.

La liste

Gardiens de but : Babacar Diop, Mamadou Diop et Abderrahmane Saar ; défenseurs : Soukrana Mhamid, Saïd Imigène, Lamine Ba, Khadim Diaw, Demine Saleck, Aly Abeïd et Nouh Mohamed El Abo ; milieux : Mohamed Lemine Hawbott, Maata Magassa, Oumar Ngom, Abdallahi Mahmoud, Yacoub Sidi, Guessouma Fofana et Mouhsine Bodda ; attaquants : Beyatt Lekoueïry, Héméya Tanji, Amar Sidi Bouna, Aboubakary Koïta, Hamady Ndiaye, El Mamy Tetah, Idrissa Thiam et Papa Njiaga Yade.

Le planning de préparation dévoilé

La FFRIM a rendu public le planning des Mourabitounes pour le rassemblement du 17 au 25 Mars. Ils entament leur préparation en vue de leur première confrontation contre le Togo, le 17 Mars par une séance nocturne (21h) ouverte au public et aux media. Les séances du mardi et mercredi seront à huis clos. Toutefois, les quinze premières minutes seront réservées aux media. Pour préparer la manche face au RDC, les Mourabitounes effectueront deux séances d'entraînement les 23 et 24 Mars à huis clos, avec ici encore les quinze premières minutes réservées à la presse.

21ème journée de Super D1 : spectaculaire KFC-GENDRIM, les King’s renverse l’Inter

Spectaculaire aura été l’affiche de Super D1 opposant l’ASC GENDRIM au Kaédi FC (4-3), le lundi 10 Mars en nocturne. Mené deux buts à zéro – par Bakary N’Diaye (24’) puis Moussa Diakité sur penalty (27’) – le Kaédi FC parvenait à rebondir en réduisant le score par le biais de son capitaine Moussa Jedou (35’). Mais l’équipe des Pandores revenait à la charge avec deux buts signés Oumar Traoré (56') et Samba Tacko (CSC, 87'). Dans le temps additionnel, le Kaédi FC frôle l’égalisation après avoir de nouveau réduit la marque coup sur coup par Cheikha Koïta (90’+3') et Cheikhna Semega (90+8'). Insuffisant pour arracher le point du nul salvateur. Grâce à ce succès, les poulains de Hacen Kamara disposent de 29 points. Kaédi FC se cantonne en 11ème position avec 25 points.

En deuxième heure, Nouakchott King’s dominait Inter Nouakchott (2-1). À l’ouverture matinale du score par le goléador intériste Moctar Gacko (4'), Mahmoud Nasserdine répliquait sans tarder (10’). Alors que la partie semblait se diriger vers un score de parité, Eby Chems Dine délivrait les Kings durant le temps additionnel (90’+5'). Ce succès probant maintient les protégés de Moussay Kamara à la quatrième place avec 36 points. Quant au FC Inter, il demeure à la huitième avec 29 points.

Le FC Tevragh Zeïna renoue avec la victoire en s’imposant 2 buts à 0 face à l’ASC Touldé. Abderrahmane N’Diaye (30’) et Hamady N’diaye (52’) permettent ainsi aux Galactiques de mettre fin à une longue série de contre-performances. Grâce à cette victoire, les poulains de Mohamed Lemine Maouloud se hissent à la huitième place avec 29 points. L'ASC Touldé reste lanterne rouge avec seulement 13 maigres unités. En clôture, l'AS Douanes a disposé du FC Ksar (2-1). Après l'ouverture matinale du score par Yacoub El Id (2’), Abdallahi R’Chid corsait l'addition (45’+2’) sur penalty, avant que Papa Lathyr ne réduisît le score à la 53’ pour le Ksar réduit à dix suite à l’expulsion de Mohamed Lemine Maatala. L’AS Douanes conserve sa quatrième place avec 36 points ; le FC Ksar est quatorzième avec 17 points.

22ème journée de Super D1, Nzidane accroche les Kings, KFC arrache le nul, l'AS Douanes renverse la SNIM

C’est sur un nul blanc que Nzidane a accroché les Nouakchott King's. Avec 37 points, les poulains de Moussay Kamara pointent à la quatrième place provisoire. Nzidane prend un point précieux dans la course au maintien avec 20 points et une douzième place. L'AS Douanes renverse la SNIM (2-1) grâce à un doublé d'Abdallahi Rachid (74’ et 78’) et s'empare de la troisième place (39 points). Les Miniers avaient ouvert le score par le biais de Babe Ba (19’).

Le duo Mohamed Lemine Hawbott et Faraji a fait chuter Al Merreïkh (2-1). L'artificier nordiste avait ouvert le score dès la 2’, Musa Hamid égalisait à la 21' et c’est sur une superbe passe décisive de Hawbott que Mohamed El Kheïr Faraji délivrait Chemal à la 90'. Avec ce succès, les protégés de Ngagne Diop confortent leur deuxième place (39 points), à une unité provisoirement du leader, le FC Nouadhibou. Samedi, le Kaédi FC et l’AS Pompiers se sont séparés sur un score de parité (2-2). Les Pompiers ont mené très tôt au tableau d’affichage (2-0), sur des réalisations d'El Hacen Mahmoud (4') et El Ghote Sidi (8’). Les Kaédiens ont dû s’arracher pour réduire le score par le biais d’Eby Brahim (24'), avant que Mamedou Coulibaly (83') n'égalise sur une tête imparable. Les gardiens du feu ont évolué en infériorité numérique, suite à l'expulsion dans le temps additionnel de Cheikh Hattab pour une faute sur Cheikhna Séméga. L’AS Pompiers occupe la septième place avec 32 points. Kaédi FC reste dans le ventre mou (11ème avec 26 unités).

22ème journée de Super D1 – Nouadhibou enfonce Touldé

Le FC Nouadhibou enfonce l’ASC Touldé dans les abysses du classement en s'imposant 2 buts à 1. Khalil Moulaye Ahmed « Bessam » (20’ sur penalty) et l'attaquant malien Kartier Dembélé (47’) permettent ainsi aux Orange de consolider leur fauteuil de leader avec 43 points. La réduction du score par le buteur-maison Mama Sow (79’ sur penalty) est restée insuffisante et Touldé demeure lanterne rouge avec seulement 13 points… mais il n’est plus seul : encore battu lors de cette 22ème journée par le FC Tevragh Zeïna (0-2), sur les réalisations de Sy Abou (50') et de Hamady N'diaye (71'), l'AS Garde l’a en effet rejoint à cette triste place.

Cinquième journée de Super D2 : l’ASC Police en démonstration, Sebkha stoppé par Riyadh

L’ASC Police a explosé le FC Zaatar (7-1). Doublé du capitaine Mohamed Nouh (3’ et 16’), Kane Chouaïbou (21’), Adama Abdoulaye (29’ et 54’), Sidi Harouna (38’) et Mohamed Mhaimid (80’). Néma Yeslem avait inscrit à la 34ème l’unique réalisation du FC Zaatar. Grâce à ce succès probant, les hommes de Taleb Lemrabott comptabilisent 13 points et s’emparent provisoirement de la tête du championnat. L’Olympic de Sebkha et l’ASC Riyadh se neutralisent sur un score nul (1-1). Abdoulaye Socko (90’+4’) a arraché le point du nul pour le compte de Riyadh après l’ouverture du score par Abou Ngaïdé (90’+2’) dans une rencontre épique. Sebkha compte désormais 6 points au compteur et une sixième place ; l’ASC Riyadh est douzième avec 4 unités.

Dahane Beïda finalement au sifflet de CSC vs USMA

Pressenti pour officier le quart de finale aller de la Ligue des Champions opposant Al Ahly du Caire et Al-Hilal d’Omdurman, Dahane Beïda sera finalement au sifflet de CS Constantine vs USM Alger, en Coupe de la Confédération. Le match se déroulera le 2 Avril au stade de Constantine. Le tchadien Al Hadji Allan remplacera Dahane. C’est un problème technique qui est à l'origine de ce changement. La CAF s'est ravisée après s'être rendu compte que le club soudanais Al Hilal évolue dans le championnat mauritanien de Super D1. L'arbitre de la finale de la CAN 2023 sera à la VAR d’Orlando Pirates vs MC Alger, en Champions League, le 9 Avril à Johannesburg. Désigné quatrième arbitre, Abdel Aziz Bouh est maintenu pour l'opposition Al Ahly vs Al Hilal du 1er Avril au stade international du Caire.

CAN U 17 : Babacar Sarr sélectionné

L'arbitre international Babacar Sarr va officier à la Coupe d’Afrique des Nations U17 qui se déroulera au Maroc du 30 Mars au 19 Avril 2025. La CAF, l’instance dirigeante du football africain, a publié une liste de soixante-quatre officiels qui y participeront. Sarr est le seul officiel mauritanien figurant sur cette liste qui comprend 17 arbitres, 10 arbitres assistants vidéo (VAR), 6 évaluateurs, 18 arbitres assistants, 6 instructeurs, 5 membres du personnel de la CAF et 3 techniciens en informatique et VAR. Les arbitres sont attendus au Maroc au plus tard le 24 Mars 2025, afin de prendre part à un stage de mise à niveau qui précédera la compétition. Pour rappel, dans le cadre de son programme de formation des jeunes arbitres, intitulé « Jeunes Talents », la CAF) a organisé un séminaire de préparation en Côte d’Ivoire au Centre Technique National de Football de Bingerville, du lundi 3 au samedi 8 Mars 2025. Ce stage a rassemblé 60 arbitres prometteurs, incluant 22 arbitres assistants, 30 arbitres centraux et 8 arbitres assistants vidéo (VAR), parmi lesquels quatre ont été écartés.

Wafu Cup – Nouakchott choisi

La Mauritanie sera hôte de la WAFU Cup 2025 Dames Seniors qui se déroulera du 18 au 31 Mai 2025 à Nouakchott. La zone ouest A vient de divulguer le calendrier 2025 des Compétitions de la zone.

Tirage Coupe du Monde minifoot : la Mauritanie logée dans la poule A

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2025 de mini-foot place la sélection nationale de Mauritanie dans le groupe A, en compagnie de l'Azerbaïdjan (pays organisateur), de la Slovénie et du Bahreïn. L’Afrique sera représentée par trois pays : le Tchad, le Ghana et la Mauritanie. La Roumanie est le champion en titre. Cette prestigieuse compétition se déroulera du 21 Mai au 1er Juin 2025 à Baku, offrant une occasion unique pour les équipes du monde entier de se disputer le titre suprême. Le rendez-vous est donc pris pour cet été en Azerbaïdjan !