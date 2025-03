Passions d’un engagement (54): Boghé: La porte obligée du Fouta/Par Ahmed Salem Ould El Mokhtar (Cheddad)

La manie des bains de foules

Dans ses débuts le parti UFD avait toujours été tenté par les grands périples, les grands carnavals, les bains de foules. A deux reprises, mon ami Me Moctar Ould Ely et moi fûmes envoyés dans des missions politiques des plus compliquées, voire des plus risquées, précisément dans la ville de Boghé, la porte obligée du Fouta.



Mission difficile

A quelques semaines des élections présidentielles, la ville de Boghé fut programmée comme première étape du périple de l’UFD. Trois ou quatre jours avant, des rumeurs, inspirées par les autorités, faisaient état de menaces sérieuses sur la délégation de l’opposition, si elle s’aventure à poser pied à Boghé. Pour déblayer le terrain, mon ami, Me Moctar Ould Ely et moi fûmes dépêchés sur le terrain. Arrivés sur le lieu, nous trouvâmes les habitants de la belle ville de Boghé vivant dans un climat intenable de terreur et de désolation.



Comme au temps de la canonnière

Les habitants, composés pour l’essentiel de négro-africains, majoritairement pular, étaient encore fort marqués par les douloureux événements de 1989 -91. Tous les ponts furent coupés entre les populations et l’administration. On se mit aussitôt à travailler pour les rétablir. Le hakem, son commissaire de police et son chef de brigade de la gendarmerie, appartenant tous à la même souche ethnique, se comportaient comme au temps de la canonnière. Ils vivaient retranchés, recroquevillés sur eux-

mêmes. On prit contact avec eux dès notre arrivée. Dérangés au plus haut degré par notre présence, ils se mirent à nous menacer. Ils voulurent nous refouler. Ce qui n’était pas chose facile, tout au moins en ce qui concerne Me Moctar, puisqu’il est natif du lieu et de surcroît grande-gueule du barreau national de Nouakchott.



Rétablir la confiance entre la population et l’administration

Parallèlement aux contacts avec les autorités, nous organisâmes des réunions avec les notables et les populations. Dans une deuxième phase on se mit à réunir les représentants des populations avec les autorités. Des signes de confiance réciproque commençaient à se faire voir. Nos contacts finirent par porter fruit. Les autorités et les quelques rares notables qui s’affichaient de leur côté finirent par accepter l’arrivée de la délégation de l’UFD. Nous avons gagné la partie. Là on peut considérer que nous avons « ré-islamisé » Boghé (un peu à l’image des premières conquêtes musulmanes).



Mission accomplie

Nous regagnâmes Nouakchott avec un sentiment certain de mission bien accomplie:« Boghé outragé, Boghé brisé, Boghé libéré ! », pour tricher un peu sur un discours célèbre du Général De Gaulle à l’entrée de Paris après sa libération de l’occupation nazie. Au siège du parti, nous trouvâmes la délégation prête pour l’embarquement. Nous l’accompagnions sur le champ.



Déblayer le terrain de nouveau

Une année après, toujours avec mon ami Me Moctar Ould Ely, nous rééditâmes une nouvelle mission à Boghé. L’arrivée d’Ahmed Ould Daddah à l’UFD va provoquer beaucoup de remous au sein du plus grand parti d’opposition. La grogne de Messaoud s’accentuera. A Boghé, la menace cette fois-ci ne venait pas directement des autorités. Elle provenait surtout de la part de quelques notables. Certains, de connivence avec Messaoud, tout en s’affichant opposition, manifestaient une forte hostilité à l’égard d’Ahmed Ould Daddah. D’autres commençaient à s’intéresser au parti au pouvoir. Me Moctar et moi retournâmes à Boghé. Le climat général s’y était beaucoup amélioré. Petit à petit les populations reprenaient leur souffle. Elles commençaient à se sentir de nouveau chez elles. Nous fûmes surpris par une grande mobilisation des habitants, les jeunes en particulier. La forte influence sur eux du MND a dû beaucoup jouer.



Dans la cour du prince

Tous attendaient avec impatience l’arrivée de la délégation de l’UFD-ère nouvelle. Cette fois-ci, on n’avait pas rencontré de problèmes majeurs du côté des autorités. Le lendemain, la délégation sera accueillie par une population en liesse à sa tête le futur maire d’opposition Bâ Adama Moussa, le frère de notre regretté la semaine passée Bâ Boubacar Moussa. Le meeting fut organisé dans l’enceinte de leur domaine.

Le meeting fut massif. La « libération » de Boghé ouvrira la voie à la conquête de l’Est.



(À suivre)