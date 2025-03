Birame chez Moussa Fall

Le coordinateur choisi par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour superviser le dialogue attendu, Moussa Fall a organisé chez lui un Ftour (coupure du jeûne) à l'honneur du député et ancien candidat à la présidentielle de 2024 Birame Dah Abeid. Celui-ci avait refusé de répondre à l'invitation que lui avait adressée le dimanche 9 février dernier le président de la République pour assister à la coupure du jeûne au palais de la présidence avec certains de ses pairs de la classe politique de la majorité et de l'opposition. Au cours des discussions, Birame a exprimé son rejet de tout dialogue qui ne s'inspire pas des expériences des nombreux dialogues passés et a précisé qu'il exige que les objectifs, la méthodologie, les thématiques et les garanties pour l'application des conclusions de ce dialogue soient d'abord discutés. Ould Abeid a même souhaité que le président de la République donne des gages pouvant rassurer sur le sérieux du processus du dialogue attendu. Cette rencontre entre Birame Dah Abeid et Moussa Fall a permis de discuter des modalités de la coordination dont ce dernier a été investi par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il y a quelques jours, celui-ci avait reçu longuement le député Birame dans son bureau. À la sortie de l'audience qui a duré plus de quatre heures d’horloge, l'ancien candidat à la présidentielle de 2024 a qualifié l'entrevue d'amicale mais n'a pas rassuré sur sa participation au dialogue politique qui devrait commencer dans les semaines à venir. Dans une interview accordée à Sahara 24 après l'audience que lui a accordé le président de la République, le député Birame Dah Abeid a déclaré avoir dit au chef de l'Etat que les choses n'ont pas encore été suffisamment mûris pour que le dialogue donne les résultats attendus.