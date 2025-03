Une émissaire de Diomaye Faye reçue en audience au Palais présidentiel

Après les nuages nés de l’expulsion de plusieurs centaines de sénégalais et autres ressortissants d’Afrique subsaharienne, ces dernières semaines, par les autorités de Nouakchott « pour défaut de carte de séjour » le Sénégal et la Mauritanie calment le jeu par une série d’échanges diplomatiques.

C’est dans cette dynamique que le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, Mme Yassine Fall, ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires Etrangères du Sénégal, émissaire spéciale du président sénégalais, Bassirou Diakhar Diomaye Faye, ce lundi 17 mars.

Une rencontre au cours de laquelle Mme Yassine Fall a remis au président mauritanien un message écrit dont le contenu n’a pas été officiellement divulgué.