Atar: Le Wali et la commune à couteaux tirés

La commune d’Atar a appelé dans un communiqué en date du lundi 17 mars 2025, le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur à dénoncer et à condamner l’exclusion et la persécution dont la commune d’Atar font l’objet de la part du Wali de l’Adrar.

Cet appel a été adressé également aux partis politiques nationaux, aux forces de la société civile, à l’Association des Maires de Mauritanie, à l’Association des Maires de l’Adrar, à l’Association des Maires Adjoints aux niveaux national et régional, à la presse libre, aux maires et aux personnes de conscience, indique ledit communiqué.

Elle a condamné et dénoncé avec fermeté aussi "la convocation par la police du conseiller municipal, M. Brahim Ould Bakha", pour avoir exprimé "son mécontentement face à l'exclusion de la commune d'Atar de tous les programmes de l'État et des aides récentes fournies par les organisations émiraties de bienfaisance (Fondation Bin Batti et Organisation caritative Zayed), ce qui est de son droit naturel".

La commune d’Atar s’est excusée par ailleurs auprès des habitants de la commune pour n’avoir pas fourni de l'aide, qui, dira-t-elle, "a été confisquée par le Wali".

La commune d'Atar rappelle son devoir pressant, étant l'une des plus importantes du pays, comptant plus de trente mille habitants selon les dernières statistiques "de fournir les services nécessaires pour assumer les responsabilités qui lui incombent en tant que représentante de la population et organe exécutif de l'État".

Toutefois la position du Wali de l’Adrar, en tant qu’adversaire majeur, a entravé les aspirations du maire Brahim Mohamed Ebdeba, ses fonctionnaires et son conseil municipal de prendre en charge la gestion des affaires publiques et d’assurer la fourniture des services attendus par les habitants d’Atar et de sa banlieue, souligne le communiqué.

La commune d'Atar rappelle enfin qu’elle restera toujours au service des habitants, quelles que soient les circonstances, et s'efforcera sérieusement de fournir la plupart des services nécessaires chaque fois que l'occasion se présentera, conformément à son devoir professionnel et en réponse aux aspirations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de son gouvernement, en dépit de toutes les persécutions du Wali de l’’Adrar.