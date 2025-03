Indice national des prix à la consommation : Baisse en Février

« L’Indice national des prix à la consommation (INPC) a enregistré une baisse de 0,1% en Février par rapport au mois précédent », a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique (ANSDEA) dans son bulletin publié samedi. L’agence attribue cette baisse principalement à une diminution de 0,2% des prix des produits alimentaires. Elle précise que le taux d’inflation sur les douze derniers mois a atteint +2,3 %, et que ce taux poursuit, sur une base annuelle, sa tendance baissière depuis huit mois pour s’établir à +0,8 % en Février 2025.

Détaillant les prix des produits alimentaires, l’ANSDEA précise que les prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont enregistré une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent, attribuant cette baisse principalement à la diminution des prix enregistrée au niveau des sous-groupes suivants : « Poissons et fruits de mer» (-2,3%), « Viandes » (-0,6%), « Sucre, confiture, miel, chocolat et bonbons » (-0,6%) et « Huiles et graisses » (-0,1%). La baisse globale de ces prix a été partiellement atténuée par la hausse des prix des sous-groupes : « Lait, fromage et œufs » (+0,5%), « Pain et céréales » (+0,4%), « Légumes » (+0,4%) et « Fruits » (+0,4%).

En ce qui concerne les prix des télécommunications, ils ont baissé de 0,4 % en Février, selon l’agence, principalement en raison de la diminution des prix du sous-groupe «Téléphone, fax et Internet » (-0,5 %). Les prix « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » ont augmenté de 0,1%, principalement en raison des hausses des prix de deux sous-groupes : « Matériaux d’entretien et de réparation du logement» (+0,9 %) et « Loyers effectivement payés par les locataires » (+0,2 %).