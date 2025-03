Conformément à sa politique de développement de l’Enseignement supérieur, le gouvernement veut offrir aux étudiants de l'Université de Nouakchott de meilleures formations. Une de ses principales institutions, la Faculté des sciences juridiques et économiques, vit à cet égard ses derniers jours. Elle sera en effet divisée en deux : une Faculté des sciences juridiques et politiques et une Faculté des sciences économiques et de gestion. Le projet de décret en portant fondation a été approuvé lors du Conseil des ministres réuni le mercredi 12 Mars et présenté dans le communiqué suivant : «Le projet de décret s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer et à développer le système d'enseignement supérieur dans le pays, notamment en ce qui concerne la gestion des étudiants de l'Université de Nouakchott et l'amélioration de la gouvernance de ses institutions ».

À son adoption, le décret viendra modifier certaines dispositions du décret n° 2016-138 du 21 Juillet 2016, portant fondation de l'Université de Nouakchott et définissant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Les deux nouvelles facultés viendront s’ajouter à celles que compte déjà l’Université, notamment la Faculté des lettres et sciences humaines, la Faculté des sciences et techniques et la Faculté de médecine.