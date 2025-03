Futur dialogue : des députés et des mouvements politiques appellent au boycott

Les députés Khaly Diallo, Mohamed Bouya Cheikh Mohamed Vadel, Mohamed Lemine Sidi Maouloud et Yahya Loud ; Yacoub Ahmed Lamrabet, président du mouvement Kavana, et Nouredine Mohamedou, président du parti « Mauritanie en avant » (non reconnu) ont publié une déclaration appelant toutes les forces de la jeunesse, notamment celles de l’opposition et des indépendants, et même celles de la «majorité», à « serrer les rangs et à œuvrer pour balayer la classe flasque qui a conduit notre pays là où il en est aujourd’hui, en boycottant ces dialogues et simulacres de réunions qui tentent en vain de ressusciter des figures et des formations incapables de gérer leurs propres affaires, et encore moins de gérer un dialogue censé résoudre les problèmes du pays ».

Dans cette déclaration, ces personnalités disent « avoir suivi des réunions entre le régime et certains hommes politiques, tant de l'opposition que de la majorité, en vue de préparer ce qu'on a appelé un dialogue. Cela a culminé hier soir avec une réunion au palais présidentiel, un discours du Président et la désignation d’un coordinateur ». Et les signataires de souligner : « jusqu’à présent, la plupart de ceux qui tiennent les ficelles de ce jeu sont des hommes politiques impliqués dans la mauvaise situation du pays, que ce soit par leurs pratiques autoritaires passées ou par l’insuffisance de leurs actions. La plupart des participants, toutes formations politiques confondues, alliés ou opposants, sont considérés comme faisant partie du passé, pas du présent et encore moins de l’avenir. Certains d’entre eux ont été rejetés par les urnes, d’autres imposent leur présence en gravitant systématiquement autour des sommets de tous les régimes en place. Ils ne peuvent donc pas déterminer l’avenir de jeunes qui sont à des années-lumière de leur façon de penser, de leur comportement, de leurs ambitions, de leurs aspirations et de leur compréhension des réalités du moment. »