La FNP/Section Sud évalue l’opération Ramadan 2025

La section Sud de la Fédération Nationale des Pêches (FNP/Section Sud) a procédé à l’Opération « Ramadan 2025 » et examiné plusieurs liés à son fonctionnement, à l’occasion d’une réunion d’informations, tenue le mercredi 12 mars dernier, au siège du de l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM), sous la conduite de son président, Hamadi Baba Hamadi.

Cette rencontre a regroupé le Secrétaire Général de la Section Sud de la FNP, les comités des usiniers, des producteurs, des mareyeurs, des mareyeurs exportateurs, notamment vers le Mali et les opérateurs de différents segments du secteur.

Elle a permis « de faire le point sur le déroulement de l’Opération Ramadan 2025, notamment des efforts significatifs, ayant abouti au succès de celle-ci, malgré des contraintes objectives et les difficultés réelles », explique un communiqué de presse.

Ainsi, le président de la FNP « a exprimé sa satisfaction, par rapport aux résultats positifs, surtout dans le contexte des importants changements survenus par rapport à l’année dernière (augmentation sensible du nombre des points de vente et extension de la couverture géographique) ».

Hamadi Baba Hamadi, a par la suite adressé ses vives félicitations aux acteurs impliqués dans la conduite de l’Opération Ramadan 2025.

Il a appelé les uns et les autres « à redoubler d’efforts pour améliorer les performances, en raison de son impact social, qui en fait un devoir moral à l’endroit des populations à faibles revenus, en plus de la responsabilité sociale découlant des engagements souscrits vis-à-vis des autorités ».

Le président de la FNP a par la suite informé l’assistance de la teneur d’une importante séance de travail, tenue avec le Ministre de la Pêche, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, en présence du secrétaire Général du département, des directeurs généraux de la SMCP, de l’EPBR, du Marché des Poissons, de l’ONISPA et de plusieurs collaborateurs.

Des échanges avec le ministre dont « l’objectif est de préparer une visite des inspecteurs de l’OAV, prévue en juin prochain, avec d’importants enjeux, portant sur la vérification de la conformité aux normes, de l’hygiène et de la salubrité, instituées par l’Union Européenne (UE), à tous les échelons de la chaine des valeurs : outils de production, installations à terre, logistique et moyens de transport ».

Pendant la rencontre avec le Ministre de la Pêche et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, l’ONISPA a estimé que « les navires et usines sont aux normes, le défi majeur portant seulement, sur la mise aux normes des pirogues et embarcations de pêche artisanale et surtout les moyens de transport ».

Au terme de la réunion, il a été décidé de faire le point, en organisant un recensement systématique des camionnettes et autres moyens affectés à l’acheminement du poisson « en vue de prendre les mesures appropriées pour mettre aux normes, en temps utile, ceux qui peuvent l’être assez facilement, et organiser un plan de remplacement de ceux qui ne s’y prêtent pas ».