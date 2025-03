Nécrologie: L’hommage du PARENA à Ba Boubacar Moussa

Ce vendredi 14 mars, après la prière de Yomal Jumaa à la mosquée Ibn Abass, l'ancien ministre Bâ Boubacar Moussa ( BBM) sera inhumé au cimetière Madvan Saïd de Nouakchott, là où il a souhaité reposer pour l'éternité.

BBM s' est éteint le 12 mars 2025, dans une clinique de Dakar.

Il y avait été évacué quelques jours avant, à cause de l'aggravation de son état de santé.

BBM était un grand Mauritanien, un grand Africain.

Toute la gauche démocratique ouest-africaine et maghrébine connaissait sa silhouette imposante. Il sillonnait nos pays à la faveur de nos congrès et assises et prêchait la parole de l'unité nationale, de la démocratie et du progrès.

Né en 1948 à Boghé dans le Brakna, sur la rive droite du fleuve Sénégal , BBM était un continuateur des luttes des Kaddihines de Mauritanie, du Mouvement national démocratique (MND) et un intrépide dirigeant du l'Union des forces de progrès (UFP) de Mauritanie.

Il est passé par l'université de Dakar, où ses camarades au sein de l'Union des étudiants étaient Djibo Leïti Kâ, Abdoulaye Bathily ou Mamadou Diop Decroix.

En Mauritanie, tout commença, quelques années avant, avec la révolte, en 1966, des élèves négro-africains contre la décision gouvernementale rendant l'Arabe obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire.

Puis il y a eu le "Manifeste des 19" personnalités originaires du Sud dont Bâ Abdoul Aziz, Traoré Souleymane Jiddou, Daffa Bakari et Bal Mohamed El Habib.

Ensuite il y a eu la création du MND en 1968 à Tokomadji dans le Gorgol mauritanien parMoustapha Badr Eddine, Aïnina Mohamed, Mohamed Ichidou et le leader étudiant Sidi Mohamed Soumaïda (prématurément décédé et enterré en septembre 1970 à Dakar).

Refusant la dissolution du MND au sein du parti-État d'alors, des leaders visionnaires relancèrent le MND en 1976: Moustapha Badredine, Daffa Bakari, Mohamed Ould Maouloud et Bâ Boubacar Moussa.

Au collège de Boghé, au lycée de Rosso, à Nouakchott, à Dakar, comme plus tard, dans les capitales africaines, BBM a été de tous ces combats.

Avec sa disparition, la Mauritanie et l'Afrique perdent un grand Africain, un grand leader dont l'humilité était proverbiale.

Dors en paix, Gorko Mawoudo!

Nos sincères condoléances à Bâ Fanma, aux enfants et à toute la famille biologique et politique du leader disparu.

Bamako, le 14 mars 2025

LE COMITÉ DIRECTEUR DU PARTI POUR LA RENAISSANCE NATIONALE ( MALI)