Fuite de gaz de GTA : Les OSC mobilisées

Les Organisations de la Société Civile restent mobilisées pour réclamer toute la lumière sur la fuite de gaz, notée le 19 février, au niveau du champ transfrontalier offshore, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), commun à la Mauritanie et au Sénégal, exploité par BP.

C’est dans le cadre de cette mobilisation que les entités membres de la plateforme des acteurs non étatiques ont fait face à la presse jeudi.

Ces ONG ont « exprimé une vive inquiétude par rapport à l’incident de la fuite de gaz sur le champ GTA » et « déploré la relative discrétion de la compagnie BP, au début de l’affaire. Une communication a minima, qui a suscité une grosse inquiétude, malheureusement confirmée, par le fait qu’il a fallu 10 jours, pour mobiliser des moyens d’intervention ».

Les ONG de la plateforme non étatique réclament «un audit indépendant pour évaluer les impacts environnementaux, un programme de réparation et de compensation » et « la mise en place d’un Conseil Consultatif des citoyens constitué des OSC actives sur le littoral et des représentants des communautaires côtières, pour cogérer avec la compagnie BP et les autorités, les situations de crise ».