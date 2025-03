Inauguration du colmatage des brèches: Nouakchott renforce ses défenses naturelles

Face à la menace pesante sur la ville de Nouakchott en raison de l’érosion côtière, les changements climatiques et les actions des hommes entraînant l’affaissement du cordon dunaire, les autorités s’attèlent à mettre en place divers mécanismes de protection de la capitale. Des solutions fondées sur la Nature ont été élaborées, notamment la fixation mécanique et biologique des dunes littorales, au sein d’une stratégie globale engagée par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour la protection et la conservation de nos ressources. Parmi les éléments de cette stratégie, figure le colmatage de trois brèches en perspective des travaux sur les dix-neuf autres recensées par le projet WACA. Le département s’est attelé à l’édification de postes de surveillance de l’écosystème. La fixation biologique et mécanique des dunes est intégrée dans le cadre général du reboisement et le ministère y prévoit d’implanter des plantes spécifiquement adaptées.

La cheffe du MEDD, madame Messouda Baham Mohamed Lagdhaf, a supervisé, le lundi 10 Mars en compagnie de ses homologues de l'Aménagement du Territoire, de l'habitat et de l'urbanisme, monsieur Niang Mamadou, et de la Pêche, des infrastructures maritimes et portuaires, monsieur Fadhili Sidaty, la cérémonie d’inauguration du colmatage de trois brèches, premier lot de neuf que WACA-MR s’est engagé à réaliser d’ici la fin de l’année 2025. Prenant la parole pour la circonstance, monsieur Mohamed Lemine Baba, coordinateur du projet WACA Recip, a expliqué que la cérémonie s’inscrit dans la continuité des nombreuses actions réalisées et engagées dans le cadre du Programme WACA de gestion du littoral Ouest-africain financé par la Banque mondiale et le gouvernement mauritanien. « La dégradation du littoral due à l’érosion côtière devient de plus en plus inquiétante et compromet le développement durable. C’est le motif qui a amené la Mauritanie et ses partenaires à mettre en place le projet d’investissement et de résilience des zones côtières (WACA Resip) qui vise à renforcer la résistance des communautés et des écosystèmes littoraux face aux impacts du changement climatique ».

En Mauritanie, le cordon dunaire littoral de Nouakchott, constitue la barrière de protection naturelle de la ville contre les incursions marines éventuelles. Cette infrastructure naturelle a malheureusement été fortement endommagée, ces dernières décennies, par l’implantation de constructions, la forte fréquentation aboutissant à des affaissements localisés du cordon et les prélèvements de sable pour la construction de la nôtre capitale. De l’avis de Mohamed Lemine Baba, « ce mode d’exploitation inadapté, qui s’est traduit par la fragilisation du cordon et l’apparition par endroits de brèches, met en danger non seulement l’équilibre écologique mais également les conditions de vie des populations. […] Il devenait urgent de restaurer et protéger cet écosystème afin d’assurer la sécurité de la ville, notamment contre les éventuelles incursions marines que pourraient engendrer des évènements météorologiques extrêmes. »

Mise en œuvre des actions concrètes sur le terrain

Avec plus de sept cents kilomètres de côtes, le littoral mauritanien où intervient le projet WACA comprend sept régions et huit communes. Mohamed Lemine estime en conséquence que « la gestion de la zone côtière nécessite la mise en œuvre d’actions concrètes sur le terrain qui doivent impacter positivement sur la vie des populations vulnérables ». Tel est l’objectif principal du projet WACA dont le coordinateur annonce la très prochaine réception des ouvrages relatifs aux six autres brèches dont les études préparatoires sont en cours d’achèvement ; la restauration de dizaines de kilomètres du cordon dunaire et d’hectares de mangroves, ainsi que du bâtiment destiné à abriter le siège de l’Observatoire national de l’Environnement et du littoral. Le coordinateur a rappelé que le projet WACA accorde une attention particulière au renforcement des compétences et à l’acquisition d’équipements pour les institutions et équipes de recherche intervenant sur le littoral, à l’instar de l’Office national de météorologie (ONM), la Délégation générale à la sécurité et à la gestion des catastrophes, l’Université de Nouakchott et les parcs nationaux. Dans ce lot d’équipements, on compte un réseau de stations météorologiques de pointe destiné à renforcer l’ONM et des équipements techniques au profit des directions du MEDD. Le cadre institutionnel, légal et règlementaire a été également renforcé par la mise en chantier de dizaines d’études et avant-projets de textes, comme la loi relative aux Études d'Impact Environnemental et Social (EIES), celle relative au littoral, les directives d’aménagement du littoral du cordon dunaire de Nouakchott, le plan d’aménagement et de gestion de la baie de l’Etoile, etc. En outre, le projet a accompagné le développement d’un système de suivi du littoral en lien avec le plan directeur d’aménagement du littoral.

Appui aux communautés

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le renforcement des investissements sociaux dans la zone d’intervention du projet, cent quatre-vingt structures associatives (SPS/AGR-Sécurité et de Protection de la Santé/Activités Génératrices de Revenus) ont été financées dans huit communes au profit de 1552 ménages constituées de 6229 femmes et hommes. Après avoir remercié les partenaires du projet WACA-Mauritanie « pour leur engagement qui a permis d’obtenir ces importants résultats », le coordinateur a salué l’entrepreneur et ses employés « pour leur opiniâtreté et le précieux savoir-faire dont ils ont fait montre pour réaliser en un temps record le magnifique travail de colmatage de ces trois brèches ».

Le maire de la commune d'El Mina et président de l’Association des maires du littoral, le docteur Moussa ould Abdallahi, s’est félicité de l’érection de ces protections avant de faire part à l’assistance de la prise de conscience des maires du littoral sur le danger de l'érosion côtière et de la nécessité d’y sensibiliser les populations et les différents acteurs, avant de clôturer son intervention en louant les actions entreprises par le projet WACA et le gouvernement mauritanien. La rencontre s’est achevée par la remise de prix aux six lauréats du concours des meilleures productions de presse. Notons également que la cérémonie aura été l’occasion de lancer une importante campagne de nettoyage visant à enrayer les invasions de matières plastiques sur les sites côtiers. Les officiels en ont suivi les opérations sur la plage puis se sont rendus au siège de l’Observatoire national de l’environnement et du littoral et enfin à Radio Mauritanie pour le lancement de la Radio du Littoral.

Thiam Mamadou