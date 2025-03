Madame Moutha El Hadj, présidente de la Commission Nationale des Femmes de l’INSAF: ‘’A EL INSAF, nous attendons de la majorité et de l’opposition des réponses positives et significatives à l’offre de dialogue’’

Le Calame : Le mois béni du Ramadan vient démarrer dans le monde islamique. Que pensez-vous des mesures ou dispositions prises par le gouvernement pour aider les mauritaniens, en particulier les plus démunis, à effectuer dans de bonnes conditions ce quatrième pilier de l’islam ?

Moutha El Hadj : Merci de m’offrir l’occasion de présenter les vœux les meilleurs à l’occasion du mois béni du Ramadan. Qu’Allah accepte notre jeûne et exauce nos prières.

Ceci dit, j’affirme que depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le président de la République, Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazwani met à profit le mois béni du Ramadan pour aider l’ensemble de ses compatriotes à s’acquitter convenablement de ce 4e pilier de notre Sainte religion, l’Islam. C’est dans ce cadre que les boutiques témoins sont ouvertes et des kits alimentaires distribués gratuitement ou vendus à des prix réduits ainsi que des grandes surfaces d’expositions de légumes, des fruits, de la viande sont organisées à bon prix par les départements du commerce et de l’agriculture, de l’élevage ; ces centres sont bien achalandées et accessibles aux citoyens. Toutes les institutions de solidarité (CSA et TAAZOUR) contribuent également à la réussite de l’opération, à travers des foires aussi bien à Nouakchott qu’à l’intérieur du pays. Quelques chiffres permettent rapidement de comprendre l’ampleur de la mesure prise par le président de la République et son gouvernement

-Le 17 février dernier, le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazwani bouclait son mandat à la tête de l’Union Africaine. Quels enseignements en avez-vous tirés ?

- L’accomplissement de ce mandat et son succès éclatant ont été une grosse fierté pour l’ensemble des mauritaniens et mauritaniennes. Son Excellence le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazwani a démontré face à l’Afrique et au monde que la diplomatie mauritanienne n’a rien à envier à celle des grandes Nations du Monde. Son Excellence le président de la République s’est révélé être un homme d’envergure continentale et internationale. Il a su imposer le consensus autour de sa personne et de ses prises de décision. Sous son leadership reconnu de tous, notre union a franchi des pas importants dans le respect de son ordonnancement juridique, de ses choix stratégiques et programmatiques déclinés dans l’Agenda 2063 et l’harmonie institutionnelle. Son mandat a permis de renforcer également les relations bilatérales avec beaucoup de pays africains voire au-delà. Sous le mandat du président Ghazwani, le Continent a pu mobiliser d’importants financements et appuis.

Aussi, grâce à lui, un sommet dédié à l’éducation et à l’employabilité de la jeunesse a été organisé du 9 au 11 décembre dernier, à Nouakchott. Ceci témoigne de l’intérêt qu’il a accordé à ce sujet durant son mandat. L’éducation et la formation qualifiante pour l’employabilité des jeunes constituent 2 objectifs centraux de l’action de Son Excellence le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tant en tant que Président de la Mauritanie qu’en tant que Président de l’Union Africaine.

En effet, la jeunesse représente les 2/3 de la population de la Mauritanie et de l’Afrique. L’objectif est de repenser les modèles éducatifs et du développement des compétences.

-Les préparatifs du dialogue politique annoncé par le président de la République semblent avoir commencé. L’opposition est en pleine préparation. Et à El INSAF ? Et qu’est-ce qui, à votre avis pousse le président de la République à convoquer un dialogue politique inclusif alors qu’il n’y a pas de crise politique et qu’il dispose d’une majorité écrasante au parlement?

-Commençons par le dernier volet de votre question. Effectivement, rien n’oblige le président de la République à organiser un dialogue politique inclusif si ce n’est son souci constant d’apaiser les rapports entre les acteurs politiques mais aussi de régler les problèmes du pays, par consensus. Depuis son élection à la magistrature suprême du pays, il s’est évertué à normaliser les rapports entre les acteurs politiques, une posture saluée, comme vous le savez par tous les acteurs politiques de la majorité et de l’opposition, et les Mauritaniens en ont tiré tous les bénéfices. C’est ainsi que nous avons connu des élections municipales, régionales et législatives en 2023 et présidentielle en 2024 apaisées. C’est cette constance qui dicte la démarche du président de la République. Je rappelle que lors de la campagne présidentielle de 2024, il a pris l’engagement de tenir des concertations sur les questions majeures du pays. Il a réitéré cet engagement dans son discours d’investiture en août dernier et Son Excellence le premier ministre l’a rappelé, devant le Parlement dans sa déclaration de politique générale, puis dans son bilan de 6 mois, en février dernier. C’est donc cet engagement qui est en voie de se concrétiser.

De notre côté nous, parti El INSAF, nous avons salué et appuyé cette position Son Excellence le président de la République et attendons des autres acteurs politiques, de la majorité et de l’opposition des réponses positives et significatives.

-Il y a quelques semaines, la première dame, Marième Vadel Dah a supervisé une journée de sensibilisation à l’insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap. Que signifie ce geste ?

-Ce programme est d’une importance cruciale et entre dans le cadre des engagements du président de la République de mettre en place des programmes et projets à caractère inclusif. Le souci est de permettre à ces personnes vivant avec le handicap de s’insérer dans la vie professionnelle de manière digne et satisfaisante. Ainsi, dans les différents établissements et structures de formation, des conditions sont créées pour les accueillir, les former afin de les insérer dans la vie professionnelle. Cette journée a permis de connaître le programme « offre de service » destinée aux personnes handicapées, titulaires d’une carte de personne à besoins spécifiques, d’une attestation des directions et services compétents du ministère de l’action sociale, de l’Enfance et de la Famille et de remettre un récépissé d’inscription à la première bénéficiaire du programme 100 projets pilotes alloués aux intéressées et le chiffres ne manquera pas de monter..

En supervisant le démarrage de ce programme, la première dame prouve combien elle se soucie de cette catégorie de concitoyens. Ses efforts dans le social et dans la santé sont constants et viennent renforcer les actions du président de la République et du gouvernement.

Propos recueillis par Dalay Lam