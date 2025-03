Le Calame : Les mauritaniens ont appris que des fuites de gaz ont été constatées au niveau de la plate-forme GTA. PCQVP que vous présidez s’est fendue d’un communiqué demandant des explications, voire une enquête. Que sait-on exactement de l’origine de ces fuites?

- Baliou Coulibaly : Il s'agit d'une fuite de gaz naturel constatée au niveau du puits A02 du champ GTA, situé à 120 km au large des côtes et qui, selon les opérateurs, n'était pas encore en exploitation.

Quelques jours après cette information, on a appris l’arrivée à Nouakchott d’un navire transportant du matériel pour colmater les brèches. Les réparations ont-elles ont effectivement commencé ?

- Selon les informations de dernière minute, la compagnie sur l'injonction des différents pouvoirs publics du Sénégal et de la Mauritanie, a mobilisé une importante équipe technique internationale qui est arrivée à Nouakchott pour superviser l'exécution des travaux de réparation.

C'est dans ce cadre qu'un avion-cargo Antonov a atterri à l'aéroport de Nouakchott le 26 février 2025 transportant des pièces et l'équipement nécessaire pour préparer la fuite.

D'après nos informations, les travaux de montage de l'installation des équipements ont eu lieu au niveau du port de Nouakchott. Le montage serait achevé le vendredi 7 mars et le navire transportant l'équipement aurait quitté Nouakchott le même jour dans la soirée.

Ces fuites sont intervenues après des retards dans le démarrage de l’exploitation de la plate-forme. Quels peuvent être aujourd’hui, les impacts de ces fuites sur l’écosystème marin de la Mauritanie et du Sénégal?

-Si l'on se réfère aux cas similaires de fuite de gaz dans le monde associé à l'extrême sensibilité de la zone d'exploitation du projet GTA, les impacts sont énormes. La zone en question est caractérisée non seulement par un écosystème riche et diversifié mais surtout par la présence des communautés et la densité des activités socio-économiques (pêche, agriculture, élevage)… Les impacts peuvent être énormes.

Jusque-là, les autorités et l'entreprise semblent minimiser l'incident, mais avec la mobilisation d'une telle armada on est en tenté de croire que l'ampleur de la fuite est d'une ampleur particulièrement importante.

A cet effet, nous invitons les parties prenantes à se servir de ce regrettable incident afin de prendre toutes les mesures de bonnes pratiques en terme de gestion sécuritaire et environnementale (HSE) en collaboration avec les différentes parties prenantes notamment les communautés locales dont la survie sera sûrement affectée.

Propos recueillis par Dalay Lam