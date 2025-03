L’EPBR affiche des résultats-records : Un exercice 2024 probant

L'Établissement portuaire de la baie du Repos (EPBR) affiche des résultats en hausse et une structure financière solide pour « faire face aux enjeux à venir ». Ses bénéfices sont en croissance exceptionnelle : 562.675.630 MRO au titre de l'année 2024, soit une augmentation de 600% par rapport à 2023. Le résultat net est de 2 357 613 720 MRO contre 1 687 381 540 en 2023. La contribution des taxes (SMCP) est de 1 935 517 680 MRO contre 1 053 581 630 en 2023.

Facteurs-clés de performance

Cette performance historique trouve son origine dans la « mise en place d’un système de gestion efficace et transparent […], le renforcement de la politique de recouvrement et de la maîtrise des charges », ainsi que dans « la modernisation du port financée par la coopération allemande et l’État mauritanien (14 millions d’euros) ». Et il ne faut pas non plus perdre de vue « la gestion rationnelle des ressources humaines et financières, le mécanisme rigoureux de collecte des taxes et des réformes pertinentes », entreprises par Taleb ould Sid’Ahmed, le directeur général de l'établissement.

Concernant le redressement financier, 36 953 541 MRU ont été versés à l’État au titre de « règlement des impôts couvrant les impayés de 2015 à 2021 ». Des protocoles de paiement ont été mis en place pour apurer les reliquats avant le 31 Décembre 2025. Le Conseil d'Administration de l'EPBR s'est félicité de ces « résultats exceptionnels et prometteurs pour cet établissement stratégique ». Et tous de se féliciter que, depuis sa nomination en Mai 2022 à la direction générale du port, le docteur Taleb ould Sid'Ahmed se soit ainsi distingué par son leadership et son engagement à moderniser cette infrastructure stratégique pour le développement économique de la Mauritanie.

Modernisation du port et perspectives prometteuses

L’homme a en effet entrepris une série de réformes ambitieuses pour moderniser les infrastructures portuaires. Sous sa direction, le port a bénéficié, comme dit tantôt, d'un financement de la coopération allemande pour l'extension et le dragage, renforçant ainsi sa capacité à jouer un rôle-clé dans le développement économique du pays. Les projets de modernisation prévoient en outre la construction d’un marché moderne aux normes internationales, le pavage de sept kilomètres de routes internes, l’extension du réseau de drainage, la construction de cinq cents entrepôts pour les pêcheurs traditionnels et l’érection d’un mur de sécurisation de l’ensemble. Ces résultats satisfaisants affichés au cours de l’année 2024 « renforcent la viabilité financière de l’EPBR […] et posent « les bases d’une croissance durable alignée sur les objectifs stratégiques du conseil d'administration ». Le docteur Taleb Sid'Ahmed a incontestablement su apporter un nouveau souffle cet établissement, ouvrant des perspectives prometteuses pour ses utilisateurs et tout le pays.

THIAM Mamadou