Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’étranger

Depuis quelques jours, un pan important de l’opinion publique mauritanienne est gagné par un débat autour d’un sujet à la fois crucial et complexe, à savoir :

La question migratoire.

Les intervenants, dans ce débat, qui s'expriment, à travers des commentaires et analyses, souvent, par méconnaissance de la complexité humaine inhérente à cette situation ; se manifestent, quelquefois, à dessein non dépourvu, hélas, de malveillance.

Sur ce sujet, on a pu relever, çà et là, la diffusion d'une foule d'informations, où se mêlent l'amalgame, le confusionnisme, l'alarmisme, l'intoxication et la surenchère.

Les milieux qui se sont livrés à la propagation de ces informations confondent trois aspects migratoires, de registres et de statuts différents, tant vis-à-vis de la réglementation qu'à l'égard des principes et usages, s'appliquant, distinctement à chacun des trois cas.

Conscient de l’intérêt du principe même du débat, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’étranger tient à préciser ce qui suit :

La Mauritanie connait trois types de migration, en provenance, en grande partie, des pays voisins.

- Une migration régulière ;

- Une migration de réfugiés ;

- Une migration irrégulière.

La Mauritanie accueille d'ores et déjà des ressortissants des pays voisins du Nord et du Sud, dont certains sont des réfugiés et d'autres des migrants traditionnels. Le statut de ces deux catégories de ressortissants est régi par une réglementation bilatérale et/ou internationale. Ces ressortissants sont, chacun en fonction de sa spécificité, considérés comme des résidents réguliers, bénéficiant, à la lumière du titre de séjour, dont ils sont détenteurs, de tous les droits, dans leur seconde patrie, qu'est la Mauritanie.

Il y a lieu de rappeler, ici, que notre pays et l’ensemble des Etats voisins, au Nord et au Sud partagent le même environnement, où, au fil des âges et des générations, la mobilité des populations ne s'est jamais arrêtée d'un pays vers l'autre. Car nos pays partagent, au-delà, de cet espace géographique, des liens de sang, des références historiques communes, des cultures plurielles pétries par un islam sunnite et tolérant.

Et, c'est en pleine conscience de cet héritage historique, culturel, religieux et sociologique que la Mauritanie a toujours œuvré, sans relâche, contre vents et marées, à sauvegarder, enraciner et développer les liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage.

Toutefois, la question de la migration irrégulière constitue un phénomène contemporain, qui, sans maitrise, risque de saper ce climat mutuel d'hospitalité et de quiétude entre les populations des pays liés par une histoire commune, transcendant toute territorialité.

Aujourd'hui, la migration irrégulière a pris des proportions, qui ne servent ni le pays de transit, ni le pays d'accueil final, encore moins le pays source. Car, elle porte, et dissimule, souvent, sous son flanc, d'autres défis sécuritaires, de trafics de toutes sortes, y compris humains. Tout comme, elle affecte et complique le bon fonctionnement de la migration régulière même.

Avec les pays voisins, nous n'avons cessé de travailler de concert, pour que la mobilité de nos populations puisse continuer à s'opérer d’un pays vers l'autre, dans un climat de fraternité et d'hospitalité réciproque, qui ne s'est jamais entamée.

Dans ce cadre, la Mauritanie a déployé un effort important pour permettre, à titre d’exemple, aux ressortissants ouest-africains de régulariser leur situation de séjour par l’obtention de cartes de résidents suivant des procédures simplifiées. Il est fort regrettable que le renouvellement annuel de cartes de séjour ne s’est pas toujours fait, par une grande partie des migrants les exposant, de facto, à une situation d’illégalité.

Aux côtés de ses pays frères, la Mauritanie réitère sa volonté à privilégier une migration régulière, sûre et ordonnée. La Mauritanie réaffirme son engagement, en faveur de la lutte, sans concession, contre les flux migratoires irréguliers, ainsi que les réseaux associés.

La Mauritanie reste, alors, cette terre d'accueil de toujours, pour les ressortissants étrangers, en situation régulière, en particulier, ceux, en provenance des pays voisins. C'est un principe fondamentalement inébranlable, parce que si fortement ancré et nourri par un héritage commun, fait de brassage et de partage mutuels.



Nouakchott, le 09 mars 2025