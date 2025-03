Fuite de gaz à la Somagaz : On a frôlé la catastrophe

Au moment où tout le monde parle de la fuite de gaz au niveau du champ Grand Tortue/Ahmeyin, et de ses conséquences sur l‘écosystème, une autre fuite, de gaz butane cette fois, tout aussi dangereuse s’est produite à la Société mauritanienne de Gaz (Somagaz) et aurait pu être dramatique. Mardi dernier (4 mars), une citerne chargeait une cargaison de gaz lorsque le joint de la vanne qui l’alimente saute, probablement à cause sans doute de l’usure et de la mauvaise qualité. Le gaz commence à s’échapper provoquant la débandade du personnel présent. On réussit à fermer la conduite au niveau de la cuve mais personne n’ose s’approcher de la citerne. Près de 20 tonnes de gaz s’échappent ainsi dans l’air. Imaginez le brasier que cela allait provoquer s’il y avait eu la moindre étincelle. Toute la société et ses alentours allaient sauter. Le pire dans cette situation que la Somagaz n’avait pas les clés adaptées à ce genre de situations. En temps normal, une clé en fer pouvait fermer la citerne mais lorsqu’il y a une fuite, seule une clé en bronze peut régler le problème et il fallait faire intervenir quelqu’un de l’extérieur dans l’urgence pour régler le problème. Une alerte sans gravité mais rien n’indique que la prochaine le sera moins. Et c’est ce qui arrive quand l’Etat cède un domaine aussi sensible à des commerçants dont le souci premier est d’engranger des bénéfices et oublie ses missions de contrôle.