Le ministère de l’Energie du Pétrole : état des lieux sur la fuite de Gaz GTA

Le ministère de l’Energie et du Pétrole fait un état des lieux au sujet de la fuite de gaz sur le champ transfrontalier offshore Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), en partage entre la Mauritanie et le Sénégal, constaté le 19 février dernier, coté mauritanien, à travers un document publié samedi.

Celle-ci s’est produite « au puits A02, situé à 120 kilomètres au large des côtes, qui n’était pas encore rentré en exploitation. Dès réception de l’alerte, les autorités mauritaniennes ont ordonné la mise en œuvre immédiate des mesures nécessaires pour maitriser la fuite et limiter les impacts. Les mêmes mesures ont également été exigées de BP, ainsi que des mises à jour régulières sur l’évolution de la situation ».

En réponse aux soucis exprimés par le ministère de l’Energie et du Pétrole, «BP a proposé plusieurs solutions techniques basées sur les options les plus efficaces, y compris l’acheminement de matériel spécialisé depuis l’étranger. Une équipe technique renforcée a été mobilisée, et est arrivée à Nouakchott pour mener des opérations de réparation. Dans ce cadre, un avion Antonov cargo, est arrivé à Nouakchott le 26 février, avec des équipements nécessaires à l’intervention. Les équipes ont procédé à l’installation des équipements au port de Nouakchott. Ce processus, achevé le 07 février, a permis le départ d’un navire spécialisé transportant l’équipe technique vers la plateforme GTA ».

Dans le même élan, les autorités mauritaniennes et sénégalaises, en étroite collaboration avec BP «assurent un suivi rigoureux de la situation et évaluent en continu l’impact de la fuite. Des échanges d’informations sont réalisés quotidiennement entre les équipes des deux pays et l’opérateur ».

Par ailleurs « la surveillance de la zone est maintenue grâce à un dispositif combinant des survols d’hélicoptères, des observations par drones et satellites, ainsi que l’utilisation d’un véhicule sous-marin téléguidé (ROV).

Une équipe composée de techniciens mauritaniens et sénégalais, accompagnée des représentants de BP, a effectué un survol en hélicoptère de la zone, le jeudi 06 mars, sans observer de résidus à la surface de la mer. Dans le même temps, les marines nationales assurent une présence continue».