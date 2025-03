Chronique: Entre Nous

Les ramadans se suivent et se ressemblent. Heureusement que depuis maintenant plus de trente ans que nous jeûnons ensemble et coupons ou rompons ensemble (prenez l'un et laissez l'autre, comme disait Jean Michel Kankan). Fini le temps où chacun avait sa " vue" pour jeûner et pour couper. Fini le temps où on nous faisait jeûner à quinze heures après s'être bien gavé d'un bon tiéboudîène et siroté son thé. Fini le temps de nous faire couper après avoir jeûné jusqu'à seize heures pour nous dire que c'est le jour de l'Aid Fitr car un bédouin d'un lointain hameau de l'Aoukar a vu le croissant. Maintenant, tout ça, c'est fini avec la Commission de Surveillance lunaire. Et son communiqué tant attendu pour dire de jeûner ou ne pas jeûner. De fêter où de ne pas fêter. Autres temps. Autres mœurs. Il ya aussi en plus du phénomène Commission lunaire, le phénomène boutiques du ramadan. Cette année, c'est foires commerciales du ramadan. Sept grands hangars pour tout Nouakchott. Selon la ministre du commerce, c'est tout fluide: tu viens, tu prends, tu pars, tu cuisines, tu manges, tu dors, tu te réveilles puis tu reviens, tu repars..... Tout ça, dit elle, c'est le président de la République et ses instructions. Puis, c'est en application de la politique du premier ministre. Les deux ayant juré en ce mois de Ramadan béni de ne rien se mettre sous la dent tant que les citoyens n'ont pas fait le plein de denrées ramadanesques à moindre coût. Imaginez deux millions de personnes faisant le rang devant sept hangars. Nouakchott, c'est neuf moughatas et non sept. Peut être qu'il y a deux qui n'ont pas de hangars de coeur. Coluche, réveille toi, ils sont devenus inhumains. Puis il ya eu le ministre des pêches qui a fait une annonce au président de la République. Une vraie annonce qui sonne comme une publicité d'un magasin d'Auchan: Courbine pour tous Excellence ! Puis encore le délégué de Taazour puis la Commissaire de la Sécurité Alimentaire. Chacun racontant au président les prouesses de son institution pour extasier les communautés nationales en ce mois béni du Ramadan. Qui peut nous dire c'est depuis quand que ces boutiques théâtres du Ramadan existent? Du temps des SEM ou du PPM? Ah non! Depuis Maouiya ? Feu Ely ou feu Sidi? Du temps de la décennie ? Ou du dernier quinquennat. En tout cas, les ramadans se suivent et se ressemblent avec leur commission lunaire, leur cirque de boutiques ramadan, leurs soirées très animées, leurs dattes algériennes, leurs " dellahs" marocains. Salut!

Sneiba El Kory