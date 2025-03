Nouveau bloc opératoire pour l’hôpital ophtalmologique Bouamatou

Dans le cadre ses travaux d’extension, l’hôpital d’ophtalmologie Bouamatou, un des pionniers dans la fourniture des soins gratuits aux citoyens, vient de se doter d’un nouveau bloc opératoire de plusieurs tables. Une petite visite guidée par le gestionnaire de l’établissement, M. Dahane, jeudi dernier (27 février) à 10 heures a permis au reporter du Calame de voir les deux nouvelles salles d’opération, avec des équipements de pointe, rehaussant ainsi le plateau technique du bloc opératoire, et augmentant les capacités d’admission de patients à opérer par jour. Une véritable évolution pour ne pas dire une révolution.

En effet, ceux qui ont visité ou sont passés devant l’hôpital Bouamatou ont dû constater que l’affluence est toujours dense au niveau de l’établissement qui reçoit, de presque tous les coins du pays, voire même des pays voisins, des malades en quête de la vue.

Dans les nouvelles salles, des médecins, outils de pointe aux mains, assistés d’infirmiers de bloc, étaient au chevet de patients.

Juste à côté se tient la salle d’anesthésie dans laquelle des patients, sur des chariots attendent leur tour.

De l’autre côté, il y a une grande salle dotée d’étagères sur lesquelles sont rangés les produits du bloc (anesthésie, pansement…). Le TSS en anesthésie, Sall confirme et rassure que les dispositions techniques et professionnelles sont toujours prises par l’établissement afin de faciliter la tache aux médecins et au-delà, permettre aux patients de se faire opérer dans les conditions, les meilleures. En jetant un coup d’œil sur l’ancien bloc opératoire, on note une très grande évolution du point névralgique de l’établissement, à savoir le bloc opératoire; le bloc ne comptait à l’époque qu’une seule grande salle, d’où la pression sur les médecins et les rendez-vous pour les actes chirurgicaux. Tout cela est presque désormais derrière nous, indique le Pr. Hamahoullah, directeur de l’hôpital. En plus de ces taches administratives, l’homme dont les patients n’hésitent pas à tirer la blouse, met la main à la pâte en opérant les patients et en les suivant après.

Sur le chemin du nouveau bloc opératoire, on traverse, tout au fond d’un long couloir, deux petites pièces dotées de coffrets pour les effets du personnel médical et paramédical ; ici, ils changent les habits et chaussures et arborent les blouses. A côté, se dressent des toilettes d’une propreté rare dans nos établissements publics. Dahane n’a pas manqué d’interpeller un agent sur l’obligation de mettre toutes leurs affaires dans les coffrets; ni chaussures, ni habillement ne doit traîner en dehors des coffrets.

La construction de ce nouveau bloc entre donc dans le cadre de l’extension de cet établissement qui s’est doté d’un centre réservé à la prise en charge du glaucome. D'autres bâtiments sont en cours de construction, ce qui va permettre à tous les services, en particulier, l’optique de disposer, chacun de son propre espace.