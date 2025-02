Communiqué de Presse: ONG ZAKIA pour le développement durable et la Protection de l’Environnement

Sujet : Fuite de gaz naturel sur le gisement gazier transfrontalier GTA (Grand Tortue Ahmeyim), à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal

L’ONG ZAKIA pour la Protection de l’Environnement exprime sa profonde préoccupation face à la fuite de gaz naturel survenue récemment sur le gisement gazier transfrontalier GTA (Grand Tortue Ahmeyim), situé à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Cet incident, dont l’ampleur reste à déterminer, pose de sérieuses questions quant à la gestion des risques environnementaux et à la transparence des opérations menées sur ce site stratégique dont l’exploitation vient juste de démarrer dans le plus grand récif corallien en eau profonde du monde.

Contexte de l’incident

Le gisement GTA, exploité par British Petroleum en association avec Kosmos Energy, la SMH et Petrosen. Les rapports récents font état d’une fuite de gaz naturel, soulevant des inquiétudes quant à ses impacts potentiels sur l’environnement marin, les écosystèmes côtiers et les communautés locales.

Étude d’Impact Environnementale pleine de contradictions mais approuvé par les deux gouvernements en 2018

Avant l’approbation « expresse » ou mandaté sous le sceau de l’urgence par les deux gouvernements, des scientifiques indépendants européens stupéfaits par l’absence flagrante de base scientifique dans l’Étude d’Impact Environnementale avaient sonné l’alarme. C’est dans ce cadre qu’ils avaient adressé une lettre à BP, en date du 12 novembre 2018, et aux deux gouvernements dans laquelle ils présentent une liste exhaustive des inexactitudes dans ladite étude et les risques que le projet présente pour la biodiversité.

Malgré les incohérences et les contradictions de l’Étude d’Impact Environnementale, les deux pays l’avaient approuvé.

A titre indicatif et non limitatif, l’Étude d’Impact Environnementale approuvée fait référence à des espèces marines étudiées par BP qui n’existent pas dans notre région. Cet exemple met en lumière une négligence injustifiable et un manque de rigueur.

Fuite de Gaz

La fuite du gaz dans un gisement dont l’exploitation vient de débuter il y’a quelques semaines soulève des inquiétudes car elle peut être bénigne ou catastrophique sur les écosystèmes marins et les espèces aquatiques et donc sur la pêche et les activités économiques y afférentes.

Dangers

Vu que le gisement GTA contient un volume important de condensat, huile à haute valeur, et qu’il est extrait avec le gaz, le risque de son déversement est un danger environnemental sérieux. En l’absence d’information de la part de BP, ZAKIA alerte les autorités des deux pays à prendre les mesures urgentes nécessaires pour éviter toute catastrophe environnementale.

Demandes de l’ONG ZAKIA

Face à cette situation, l’ONG ZAKIA appelle à une action immédiate et transparente de la part des autorités mauritaniennes, sénégalaises et des compagnies exploitantes. Nous demandons :

1. Une enquête indépendante pour déterminer les causes de la fuite, son ampleur et ses impacts réels.

2. La mise en place de mesures d’urgence pour contenir la fuite et limiter les dégâts environnementaux.

3. La transparence totale dans la communication des informations relatives à l’incident et aux actions entreprises.

4. Le renforcement des normes de sécurité et de surveillance pour prévenir de futurs incidents.

5. La prise en compte des communautés locales dans les décisions et les mesures de réparation.

Engagement de ZAKIA

L’ONG ZAKIA reste mobilisée pour suivre de près l’évolution de cette situation et continuera à plaider pour une exploitation responsable des ressources naturelles, respectueuse de l’environnement et des droits des populations locales. Nous appelons également la communauté internationale à soutenir les efforts pour une gestion durable et transparente des projets énergétiques en Afrique de l’Ouest.

Date : le 26 février 2025