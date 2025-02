Stage en Espagne : La sélection nationale de beach soccer s'incline face à l’Espagne

La sélection nationale de beach soccer s'est inclinée (3-4) face à l’Espagne, le vendredi 21 Février à Malaga, au terme de la troisième et dernière confrontation amicale entre les deux équipes. Ce stage en terre espagnole des Mourabitounes était une étape-clé dans la préparation de l’équipe pour la phase finale de la Coupe du Monde Seychelles 2025. La sélection nationale va maintenant regagner Nouakchott pour participer au tournoi zonal de beach soccer, une compétition régionale qui permettra à nos joueurs de poursuivre leur entraînement avant un dernier stage aux Émirats arabes unis, ultime étape avant le grand rendez-vous mondial.

Super D1 : Al-Hilal SC renverse Nouadhibou, les Kings calent toujours, l’Inter déroule

En ouverture de la 18ème journée du championnat, l’ASC GENDRIM a défait le FC Tevragh-Zeïn sur une réalisation de Cheikh Kamara (60’). L’Al-Hilal S.C renverse le FC Nzidane (2-1), Yasir Mozamil (43’) ayant répondu à l’ouverture du score de Mohamed Beïbou (5’), avant que son partenaire Mohamed Abdel Rahman ne corse l’addition (84’). Le FC Nouadhibou et l’AS Pompiers se quittent dos-à-dos. Les Pompiers n’ont pas pu profiter de leur supériorité numérique pour prendre les trois points de la rencontre. Le malien Kartier Dembelé (60’) a remis les deux formations à égalité après l’ouverture de la marque par Cheikh El Hattab (58’). Score identique entre les Nouakchott King’s et le FC Ksar. Mohamed Sarr (36’) ouvre le score au profit des King's bientôt réduit à dix suite à l’expulsion de Cheikh Baye (64’). Adama Samaké (66’) rétablit la parité sur penalty. Quatre matchs consécutifs sans victoire des King’s.

Pour sa part, Mohamed Lemine Dah Hawbott (25’) offre la victoire au Chemal FC face à l’ASC SNIM au stade municipal de Nouadhibou. De son côté, l’inter Nouakchott étrille l’ASC Touldé (4-0). Diadié Tounkara (11’) , Yacoub Bâ (30’) , Idrissa Ouattara (34’) et Aly Coulibaly (75’) enfoncent ainsi Touldé dans les abysses du classement. Le club kaédien a concédé sa 11ème défaite en 17 matches de championnat, contre 2 victoires et 4 nuls.

Super D1 : KFC s’incline lourdement, l’AS Douanes l’emporte

Dans son antre, le Kaédi FC s’incline lourdement face à l’Al Merreïkh SC (0-3). Mohamed Teya (43'), Janard Berloho(47') et Ramdhane Agab (90+1') ont explosé les filets des Orange et vert. Le goléador kaédien Cheikhna Séméga a raté un penalty (56’). En clôture de la 18ème journée, l’AS Douanes l’emporte au bout du suspense (3-2) face à l’AS Garde, au terme d’un match spectaculaire durant le money time. Les poulains d’Ahmed El Kory « Popo » ont mené de bout en bout la rencontre, grâce aux réalisations d’El Hacen Salem (30'), Abdellahi R’Chid (49') et Maurice Ndour (85'). Les hommes de Diop Babacar « Ndiobo » ont réagi tardivement en marquant à deux reprises durant les ultimes minutes de la partie, par le biais d’Abdoubacar Keïra (89') et Diarra Kouyaté (90’+6'). Le FC Nouadhibou trône en tête du classement (34 points), talonné par AL Hilal (31 points, +20) avec quatre matchs en moins. Le Chemal FC (31 points, +9) est troisième. En bas, la situation est catastrophique pour l’AS Touldé, lanterne rouge avec 10 points (-21), et l’AS Garde (12 points, -2). Le FC Ksar est à deux points du premier relégable (14 points, -7).

Remise des diplômes Licence « B » CAF – 3ᵉ promotion

L’amphithéâtre de la FFRIM a accueilli, le jeudi 20 Février, la cérémonie de remise des diplômes aux techniciens ayant suivi la formation pour la licence « B » de la CAF. En présence du président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya, de celui de la commissi on « Technique et développement », monsieur Kalidou Ba, et du secrétaire général adjoint de la Fédération, monsieur Brahim Ndao, dix-sept techniciens issus de Nouakchott, Zouérate, Nouadhibou et Rosso ont brillamment obtenu leur brevet. La formation s’est déroulée en quatre modules entre Décembre 2024 et Février 2025, clôturée par un examen. Félicitations aux diplômés et encouragements aux huit autres candidats pour leur engagement !

Coupe du Président : ASC Police, JS Benichaab et Star Arafat passent ; AS Armée, AS Kédia et HALA RIM out !

L’ASC Police a écarté l’AS Armée aux tirs au but (3-0), dimanche lors du premier tour de la Coupe du Président. À la fin du temps réglementaire, les deux formations étaient à égalité (1-1). Adama Diallo a arraché l’égalisation dans les derniers instants du match (90’+5 ') alors que les militaires qui menaient sur la plus petite des marques, suite à la réalisation de H'Mairmer Mohamed (32') pensaient avoir décroché la qualification. Au deuxième tour, les poulains de Taleb Lemrabott seront opposés au Star Arafat puisque les hommes de Bocar Coulibaly ont dominé HALA RIM (3-0). L’artificier des banlieusards Ngari Sall, sur un doublé (6' et 52') et Abdellahi Ahmed Dèye (31') ont permis au StarArafat de valider sa qualification.

Pour le compte de la zone Nord, J.S. Benichaab composte son ticket après sa victoire aux tirs au but (4-2) face à la Kédia de Zouérate. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient dos-à-dos. Les Montagnards avaient dominé les débats en ouvrant la marque par Abdellahi Diallo (48’). La Jeunesse Sportive de Benichaab égalisaient par le biais de Moussa Diarra (51’), la Kédia repassait devant grâce à Mohamed Nandjougou (53’) mais Moussa Diarra revenait à nouveau à la charge pour rétablir la parité (71’).

Championnat U19 – Report de la première journée

La première journée du championnat U19 a été reportée à une date ultérieure par le Département des compétitions nationales, en raison des travaux sur les terrains annexes du stade Cheikha Boïdiya. Une correspondance a été adressée dans ce sens par le manager dudit département aux présidents des clubs de Super D1 et des autres clubs concernés. La première journée de la catégorie U19 était programmée du 21 au 23 Février.

Super D3 : lancement en perspective

Le tirage au sort de la Super D3 « zone Nouakchott » a été effectué ce mercredi au siège de la FFRIM, marquant une nouvelle étape dans le lancement de cette compétition inédite. Nouvellement fondée, la Super D3 réunira des équipes issues des trois régions de Nouakchott, ainsi que les clubs relégués de la Super D2 la saison passée. Le coup d’envoi de la compétition est fixé au mardi 25 Février. Programme de la 1ère journée : FC Entente vs FC Bénichab ; FC Wihda vs Renaissance Sebkha ; Ways FC vs Union Arafat ; FC Nahda vs AS Vallée ; FC Tensoueïlem vs FC Arafat ; Étoile Nouakchott v sAS Armée ; exempt, FC Chebab Mellah.

L’Académie FFRIM en compétition à Dakar

Dans le cadre de son programme de développement et de formation des jeunes talents, l’Académie FFRIM a pris part à un tournoi organisé à Dakar du 17 au 20 Février, aux côtés de la JMG Academy du Mali et de Dakar Sacré-Cœur du Sénégal. Au cours de cette compétition, l’Académie FFRIM a enregistré deux victoires (4-2 contre JMG Mali et 1-0 contre Dakar Sacré-Cœur) ainsi qu’une courte défaite (0-1 contre Dakar Sacré-Cœur, lors de la seconde confrontation). Au-delà des résultats, cette participation a permis de valoriser le travail de formation réalisé en Mauritanie et d’offrir aux jeunes joueurs une exposition précieuse face à des recruteurs de grands clubs européens. Une nouvelle étape qui s’inscrit dans la dynamique de progression de nos jeunes académiciens.