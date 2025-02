Conditions du dialogue Mauritanie-UE : les réserves de Biram Dah Abeïd

Le mercredi 19 Février, le Premier ministre Moctar ould Diaye et Tasso Villalonga, ambassadeur de l’Union Européenne (UE) en Mauritanie, ont tenu une réunion au titre du dialogue politique prévu par l’Accord d’association Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP)-UE qui offre un cadre de concertation stratégique couvrant des domaines complémentaires : économie, développement, sécurité, migration, protection des droits humains… Un outil de coopération à travers lequel la partie européenne verse d’importantes ressources à Nouakchott.

Attaché au principe de cette concertation, le député Biram Dah Abeïd, leader de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), qui séjourne actuellement à Dakar, a réagi à la rencontre et formulé d’importantes réserves. Il estime en effet que dans « le cas de la Mauritanie, la gouvernance n’offre pas les garanties minimales de transparence et de gestion vertueuse. Les niveaux vertigineux de corruption et d’impunité, que tolère le pouvoir du moment, jette un discrédit empirique sur ses intentions et son discours ».

Pour illustrer des cas de mauvaise gouvernance, le document de BDA convoque « les gâchis du port de NDiago, les dernières révélations au sujet d’un détournement d’un concours financier de l’Agence Française de Développement (AFD-22 millions d’euros selon la presse) » qui témoignent d’une pratique aux antipodes des discours ». Le premier dialogue « garant de l’équité, de la stabilité et la paix doit être interne pour permettre aux Mauritaniens de discuter d’un avenir commun, décider ensemble et passe par la reconnaissance des partis et associations, injustement maintenus hors de la sphère de la légalité par l’administration ».

Ces conditions sont nécessaires au crédit de tout dialogue avec l’Union Européenne visant tout autant à consolider la démocratie et l’État de droit qu’à « stopper l’invasion migratoire du Sud vers le Nord, résultat de l’échec des élites du Continent noir ». Terreau fertile « à la désinformation, au populisme et à l’insurrection », cette situation de misère finit par déboucher sur des changements anticonstitutionnels et de nouvelles dictatures militaires, supprimant tous les espaces de liberté.

Exploitants des jardins de Sebkha sous la menace d’une expulsion

Poumon vert de Nouakchott, les jardins maraîchers de Sebkha forment la principale source de ravitaillement du marché de la capitale en légumes. Mais voici que leurs occupants qui les exploitent de père en fils depuis le début des années 1960, sont sous la menace d’une expulsion imminente. Accompagné de forces de la police et de la garde nationale, le hakem de Sebkha leur a en effet rendu visite le 17 Février pour leur demander de se présenter à ses services le lundi 25 Février, munis des papiers légalisant leur présence en ces lieux. Il a par ailleurs indiqué que ceux qui ne disposent pas de tels documents – en fait, c’est le cas de tous – devaient se préparer à quitter l’endroit. Ces braves hommes auraient ainsi à peine une semaine pour plier bagages et quitter cette terre qui les accueille depuis des lustres. Leurs demandes répétées de régularisation de leur situation de fait n’ont jamais rencontré d’échos favorables de la part des autorités.

Conscients de la probabilité croissante de cette terrible et injuste menace, avec l’implantation des poteaux de la SONADER sur leurs lieux de travail, ils avaient organisé, il y a deux mois, un sit-in de protestation devant le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’aménagement du Territoire, arguant de ce que leur présence continue sur le terrain depuis plusieurs dizaines d’années fondaient un droit de prescription. Pour éviter un drame collectif – l’expulsion étant synonyme de « conséquences terribles pour plusieurs centaines de familles », souligne un membre actif de leur groupe de soutien – ils entendent à nouveau saisir les hautes autorités, les membres de la classe politique, les organisations de défense de l’environnement et des droits humains, les leaders d’opinion, etc.