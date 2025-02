Boghé : ‘’Main dans la Main’´ ouvre une antenne départementale

Le Mouvement Main dans la Main a, dans le cadre de la décentralisation de ses activités, ouvert, samedi 22 février, une antenne départementale à Boghé, la première à l’intérieur du pays. Devant un grand public, les responsables de l’antenne départementale, Mme Mariem Mballa et Abderrahmane Djiby se sont relayés pour décliner le programme et les actions qu’ils comptent mener à Boghé. Le Mouvement projette d’ouvrir d’autres antennes à l’intérieur du pays pour mieux venir au chevet des couches vulnérables.Des actions de soutien aux couches démunies ont été menées à Nouakchott et Aleg. En novembre dernier, la section sportive du mouvement Main dans la Main avait procédé à une vaste opération de distribution de kits alimentaires, de couvertures et d'autres produits divers, aux populations sinistrées de la commune de Dar El Barka, durement éprouvées par les inondations. Le Mouvement est présidé par le ministre de la Fonction publique, Mohamed Ould Soueïdatt.