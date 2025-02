 Le député Khally Diallo en tournée européenne

Khally Diallo, député élu sur la liste de la Coalition Espoir Mauritanie, dont l’activité est fortement remarquée au cours de la présente législature, avec des interventions pertinentes portant sur les préoccupations d’une importante frange de la population, effectue actuellement une tournée en Europe. Celle-ci a été entamée le mercredi 19 février dernier.

Une mission marquée par « une série de rencontres diplomatiques et institutionnelles en vue de défendre les droits de nos concitoyens et porter leurs voix, auprès des instances internationales », explique un document.

Cette tournée, entamée par Bruxelles, capitale de l’Europe, s’est traduite par une audience auprès des responsables du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA), au cours de laquelle l’élu mauritanien a livré un vibrant plaidoyer « pour un traitement humain, juste et conforme aux principes du droit international, en faveur de nos compatriotes demandeurs du droit d’asile. Cette rencontre a offert l’occasion d’échanges francs, constructifs et porteurs d’espoir, quant à la nécessité d’une coopération renforcée en vue de garantir le respect des droits fondamentaux de tous ».

Dans la foulée, le député a été reçu par le parlement européen, le vendredi 21 février, dans le cadre d’une rencontre à laquelle était également conviée une délégation de Guinée Conakry, pour «des échanges au cours desquels, nous avons fourni un exposé sur la situation politique en Mauritanie, en jetant la lumière sur les injustices et la marginalisation dont sont victimes de nombreux citoyens. Nous avons également exhorté les députés européens, à porter un plaidoyer fort et unanime, auprès de l’ensemble de leurs collègues, afin que des actions concrètes soient entreprises, en faveur des populations opprimées ».