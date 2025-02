Mauritanie/Iles Canaries : Journée de la coopération inter régionale sur le programme 2021/2027

Le gouvernement mauritanien et le gouverneur des iles Canaries, ont procédé à une vaste revue de la coopération inter régionale, au cours d’une journée organisée jeudi, dans un réceptif hôtelier de

Nouakchott.

Ce programme, a pour objectif « de promouvoir la recherche scientifique et l’innovation, améliorer la compétitivité des institutions, s’adapter au changement climatique, protéger l’environnement, créer les conditions d’une formation professionnelle adaptée, promouvoir la pêche, l’énergie et l’eau ».

Expliquant l’importance de cet exercice, dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie d’ouverture, le Ministre de l’économie et des finances, Sid Ahmed ould Bouh, a mis l’accent sur « un programme qui représente une réelle opportunité d’élargir et diversifier les horizons, comme voie pour parvenir à un véritable développement intégré ».

Dans cette perspective, la Mauritanie et les régions européennes (Iles Canaries, iles des Acores, Madères) entendent profitaient de la proximité géographique, pour « créer un partenariat fructueux et exploiter les opportunités de coopération, tout en faisant face aux défis ».

Pour sa part, le gouverneur des Iles Canaries, Fernando Clavijo, a exposé les avantages offerts aux pays, dans le cadre des différents

projets et les résultats obtenus, suite à la mise en œuvre de 34 d’entre eux, financés dans le cadre de la première phase du programme : migration, pêche, infrastructures, économie verte ».