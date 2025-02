La présidence mauritanienne  est un retour au rôle et à la position de l’UA

Dans un contexte de consensus continental, l'élection de la Mauritanie à la présidence de l'Union africaine pour son mandat 2024 représente une nouvelle réalisation pour le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et pour la diplomatie présidentielle mauritanienne, couronnant ses efforts considérables dans le cadre de la redéfinition des relations mauritano-africaines et du rétablissement du rôle et de la position mauritanienne en Afrique, malgré la difficulté du défi et l'ampleur des zones d'agitation et des troubles sécuritaires et politiques sur l'ensemble du continent.

Ce choix a renforcé la position positive de la Mauritanie sur diverses questions et l'image générale que les dirigeants africains ont du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en tant que leader pragmatique et équilibré.

Si la présidence de la Mauritanie à l'Union africaine a représenté une véritable opportunité unique de montrer sa capacité à influencer les décisions cruciales pour l'avenir du continent, elle n'a cependant pas échappé aux critiques, même avant sa fin. Il semblait qu'il y avait des pays dont on ne voulait pas qu'ils soient influents, peu importe leurs efforts. Ainsi, une campagne de dénigrement a commencé, d'abord avec le sujet de la lutte contre l'esclavage et ses séquelles, puis s'est étendue au rôle du pays dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, avec des méthodes aux objectifs et intentions évidents pour faire échouer la mission de la présidence mauritanienne après les gains sans précédent qu'elle avait réalisés pour le continent.

Obstacles surmontés

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a commencé à travailler sur des questions sensibles en particulier, marquées par de profondes divergences entre certains États membres que de nombreux homologues ont préféré éviter. Parmi ces questions, la problématique épineuse liée à l'élection de la haute direction de la Commission, qui était en suspens depuis 2018 et source de blocages au sein de l'institution, a enfin été résolue. Il a également résolu une autre question complexe et cruciale : l'audit des compétences et l'évaluation des qualifications (SACA), qui était source de controverses depuis des années.

Le président a fait preuve d'un courage tangible en s'attaquant aux conflits les plus sensibles du continent, tels que la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la guerre civile en Libye, et le conflit autour des ressources du Nil.

Lors du sommet des BRICS en octobre 2024 à Kazan, Nouakchott a appelé à des mécanismes de financement des infrastructures africaines, une initiative saluée par plusieurs pays. En novembre, lors du sommet arabe-islamique à Riyad, le président a appelé à une réponse collective pour faire face aux crises régionales, ce qui témoigne de l'ambition de l'Afrique à jouer un rôle plus influent dans les grandes négociations internationales. Son mandat a vu l'adhésion de l'Union africaine au G20.

En résumé, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a permis de surmonter de nombreux obstacles qui entravaient le bon fonctionnement de l'institution. Elle a fait face à des conflits internes avec détermination et a élevé la voix de l'Afrique sur la scène internationale, en soulignant des questions clés telles que la réforme de la gouvernance mondiale.

Selon tous les critères, le bilan annuel de la présidence de l'Union africaine par le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sera effectivement inscrit dans l'histoire de l'organisation, malgré tout ce qui a été dit et se dit.

Ebabbe Begnouk, ancien député de Kaédi