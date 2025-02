Présidence mauritanienne de l'Union Africaine :  Une année  de progrès significatifs

L’élection à l’unanimité de son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani la tête de l’Union Africaine (UA) a marqué un tournant pour l’Organisation. En effet, la présidence tournante revenant à la zone Afrique du Nord, il fallait trouver un moyen de désigner un Président qui fasse consensus afin d’éviter les risques de tenions pouvant surgir. A cet effet, la personnalité de son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani s’est naturellement imposée.

Sous sa direction, l’UA a accompli des avancées considérables en 2024, marquant une année de leadership transformationnel et de réalisations concrètes.

Gouvernance et Réformes Institutionnelles

Des progrès notables ont été réalisés dans le renforcement de la gouvernance et la modernisation des institutions de l'UA. Des blocages majeurs ont été levés concernant l'application de nouvelles règles électorales, notamment en matière de rotation intrarégionale. Les discussions sur la réforme du Conseil de Sécurité des Nations Unies ont été accélérées, avec une défense ferme de la représentation équitable de l'Afrique. L'entrée officielle de l'Afrique au G20 a été un moment historique, ouvrant de nouvelles perspectives pour la participation du continent à la gouvernance économique mondiale.

De plus, sous la présidence de son Excellence l'Afrique a bénéficié d'un engagement financier sans précédent pour son développement, avec des promesses de fonds importants de divers acteurs internationaux, notamment,

• Association internationale de développement (IDA) : 100 milliards de dollars pour reconstituer ses fonds ;

• Corée du Sud : Augmentation de l'aide au développement pour l'Afrique de 5,5 à 10 milliards de dollars, plus 14 milliards de dollars pour le financement des exportations ;

• Chine : 50 milliards de dollars pour promouvoir le développement en Afrique.

Paix et Sécurité

La promotion de la paix et de la sécurité a été une priorité. Des efforts soutenus ont été déployés pour la stabilisation de la Libye et du Soudan, avec un soutien actif aux initiatives de paix africaines et onusiennes. Un soutien important a été apporté à la convergence des processus de Nairobi et de Luanda pour un règlement durable du conflit en République Démocratique du Congo.

Environnement et Changement Climatique

L'engagement en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique a été renforcé. Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani a plaidé pour une augmentation des financements climat destinés à l'Afrique et pour un renforcement des capacités d'adaptation des pays africains. Il a apporté son soutien à l'Initiative de la Grande Muraille Verte et à la création d'un Fonds Africain pour l'Adaptation au Climat.

Énergie et Développement

Des avancées significatives ont été réalisées dans le domaine de l'énergie et du développement. Le financement de l'initiative "300M", visant à électrifier 300 millions d'Africains d'ici 2030, a été pratiquement finalisé. Le rôle de l'UA dans la reconstitution des ressources de l'Association Internationale de Développement (AID) a été essentiel pour le financement du développement du continent.

Agriculture et Sécurité Alimentaire

La souveraineté alimentaire a été au centre des préoccupations, avec l'organisation d'un sommet à Nairobi, réunissant chefs d'État et experts du secteur agricole. Son Excellence a plaidé pour une augmentation des investissements dans le secteur agricole africain, soulignant le potentiel du continent à devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale. Il a encouragé les États membres à allouer une part plus importante de leurs budgets à l'agriculture et à attirer les investissements privés.

Santé

Le leadership de Son Excellence Mohamed Cheikh El-Ghazouani a été déterminant dans la mobilisation de ressources importantes pour renforcer le secteur de la santé en Afrique.

• Grâce à son engagement personnel, son Excellence a permis de mobiliser deux milliards de dollars additionnels pour soutenir le programme de fabrication locale de vaccins. Cette initiative vise à réduire la dépendance du continent africain vis-à-vis des importations de vaccins et à renforcer sa capacité à répondre aux futures crises sanitaires.

• Il a joué un rôle actif dans la sensibilisation de ses pairs à l'importance de placer la santé au cœur des priorités de l'Union Africaine. Son implication a permis de faire de cette problématique un enjeu majeur de l'agenda continental.

• Face à la menace de la pandémie de M'Pox, son Excellence a pris l'initiative de mobiliser la communauté internationale et les institutions africaines. Son leadership a permis de faire reconnaître cette maladie comme un problème de santé publique majeur en Afrique, ce qui a facilité la coordination de la réponse et la mobilisation de ressources importantes.

• Grâce à son action, Africa CDC a pu bénéficier d'un soutien financier de plus d'un milliard de dollars et de plus de 7 millions de doses de vaccins. Ces ressources ont été essentielles pour permettre à l'organisation de jouer un rôle crucial dans la lutte contre la pandémie de M'Pox et d'autres défis sanitaires sur le continent.

Jeunesse, Femmes et Éducation

L'année 2024 a été consacrée à l'éducation, avec un accent mis sur la formation professionnelle et l'adaptation des systèmes éducatifs. Une dynamique nouvelle a été insufflée aux politiques publiques en faveur de l'intégration des jeunes et des femmes. La Mauritanie a apporté une contribution significative en intégrant dans ses réformes éducatives un enseignement sur le vivre-ensemble, la cohésion sociale et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Un bilan unanimement salué

Le bilan de cette année de présidence de l'Union Africaine est unanimement salué comme un succès, témoignant d'un leadership visionnaire et d'une action déterminée pour le développement et la prospérité du continent africain. D’ailleurs ; pour couronner cette année de succès, Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani a été nommé « Champion de la science et de l'innovation » par l'Union africaine.

Dr. Youssouf BA