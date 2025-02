Le Calame : Vous êtes le président de la commission d’organisation de l’hommage que le département de M’Bagne va rendre à Bâ Bocar Soule, les 22 et 23 février à Bagodine. C’est un gros challenge. Que représente pour le département cet événement ?

M. Guisset Mamadou : Une immense fierté et consécration d’une vie très accomplie de cet homme qui a tout donné au département de M’Bagne et à la Mauritanie toute entière. Vous imaginez donc la joie que j’ai éprouvée quand on m’a chargé de piloter la commission d’organisation de cet évènement. Je mesure l’ampleur et le défi à relever mais j’ose compter sur l’appui et la solidarité de l’ensemble des acteurs politiques et des populations, ce sacre est le nôtre, à tous et nous sommes condamnés à le réussir, incha Allah. Je ne ménagerai aucun effort pour la réussite de cet évènement rare dans nos annales historiques.

-Nous sommes à moins d’une semaine de l’événement. Où en êtes-vous avec les préparatifs sur le terrain ?

-Le compte à rebours a commencé depuis que la date a été dévoilée. Des réunions de préparations ont été organisées aussi bien à Nouakchott qu’au niveau de Bagodine. Différentes commissions ont été mises sur pied et elles travaillent d’arrache-pied pour donner un caractère solennel et un cachet particulier à l’évènement dédié à ce grand homme. Chacun veut y apporter sa contribution. Nous avons noté un fort engouement, l’effervescence est en train de monter de chaque jour que s’approche la manifestation.

-Bagodine va recevoir des délégations de toute la Mauritanie. Quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour relever le défi ?

-Comme je viens de le dire, l’évènement revêt comme une dimension nationale, nous en sommes conscients tous. Les mauritaniens viendront de partout célébrer cet homme aux côtés des populations du département de M’Bagne, c’est la raison pour laquelle, nous avons pris les dispositions nécessaires pour mettre tous les hôtes dans les conditions les meilleures ; ce ne sera pas facile tant la foule sera importante, mais les populations de Bagodine seront à la hauteur, ils sont connus pour leur hospitalité et leur tolérance ; chaque famille voudrait accueillir et héberger une partie des délégations qui viendront de partout. Même les villages voisins immédiats de Bagodine sont disposés à recevoir nos hôtes, témoignant ainsi l’esprit d’hospitalité et de solidarité légendaires de la contrée.

Je tiens ici à adresser mes félicitations particulières au comité de pilotage local de Bagodine avec lequel, je n’ai eu aucun mal à établir une synergie d’actions et à travailler dans une complémentarité sincère.

Je profite enfin de l’occasion que m’offre votre journal pour inviter l’ensemble des élus, cadres et acteurs politiques à faire de cet évènement, non seulement un hommage à l’illustre homme du département, mais à en faire un déclic pour un grand saut en avant et se mobiliser, pour dépasser tous les clivages pour mieux plaider les causes du département. C’est notre devoir et je suis convaincu que cette cérémonie d’hommage marquera un tournant décisif pour le département.

Propos recueillis par Dalay Lam