Bocar Amadou Ba, président de l’association pour la Renaissance du Pular en Mauritanie : ‘’Pour renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, il faut reconnaître et valoriser la diversité culturelle et linguistique’’

Le Calame: L’agence mauritanienne d’information a lancé, il y a quelques jours une plate-forme des média et réseaux sociaux dédiée aux langues nationales Pulaar, Soninké et Wolof. Comment le président de l’association pour la Renaissance du Pulaar en Mauritanie (ARPRIM), a-t-il accueilli, cette initiative ?

Bocar Amadou Ba: Nous accueillons cette initiative avec satisfaction, car elle répond à une demande ancienne et marque une avancée vers une meilleure inclusion des langues nationales dans le numérique. Elle permettra d’améliorer la qualité de l’information en offrant aux journalistes l’accès direct aux informations dans les langues qu’ils utilisent, tout en augmentant la visibilité de ces langues dans la sphère publique.

Depuis plus de 50 ans, notre association plaide pour la promotion des langues nationales, en particulier le pulaar. Nous avons sollicité la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel (HAPA) et l'AMI pour intégrer ces langues dans leurs publications. Cette initiative est donc un pas important vers une meilleure inclusion linguistique en Mauritanie.



Qu’espère ou qu’attend votre organisation de cette initiative ?

Pour que cette initiative ait un véritable impact, notre Association pense que plusieurs mesures d’accompagnement sont nécessaires :

• Formation des professionnels des médias : les journalistes et techniciens doivent être formés à la maîtrise des langues nationales aussi bien à l’écriture qu’à la lecture et aux techniques du journalisme numérique.

• Harmonisation des normes linguistiques :standardiser les orthographes et terminologies en collaboration avec des linguistes, les associations culturelles et l’IPELAN.

• Soutien financier aux médias : le gouvernement doit subventionner les médias qui produisent et diffusent des programmes en langues nationales.

• Sensibilisation et implication des communautés : mener des campagnes d’alphabétisation et de sensibilisation pour encourager l’utilisation des langues nationales.

Ces efforts combinés contribueront à préserver, valoriser et moderniser les langues nationales tout en rendant l’information accessible à tous.

Nous aurions souhaité que les Associations culturelles et l’IPELAN soient impliquées dans la préparation et la mise en œuvre de cette initiative. ARPRIM a une longue expérience dans l’utilisation des langues nationales dans le numérique, à travers des plateformes comme pulaar.org, le journal Fooyre Ɓamtaare, et l’animation des réseaux sociaux.

Nous recommandons que les mesures d’accompagnement mentionnées soient mises en place. Nous invitons également les autorités à officialiser toutes les langues nationales afin qu’elles soient utilisées dans la vie publique et l’enseignement. La réintroduction des langues nationales à l’école doit être généralisée rapidement, car, on le sait, les expérimentations passées ont donné des résultats positifs, selon les évaluations du BREDA et du Ministère de l’Éducation nationale en 1984 et 1988.

Dans ces différentes interventions, le président de la République ne cesse de réaffirmer sa détermination à construire et à consolider l’unité nationale et la cohésion sociale. Cette décision de l’AMI viendrait-elle traduire en fait cette volonté politique ?

Cette décision, bien que positive, ne suffit pas à elle seule à traduire cette volonté. Pour renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, il faut reconnaître et valoriser la diversité culturelle et linguistique à travers des politiques inclusives. Ce qui passe par l’officialisation des langues nationales, leur intégration dans l’administration, l’éducation et les médias, la lutte contre les discriminations, la promotion du dialogue interculturel et un développement équilibré entre les régions. L’éducation au vivre-ensemble et la participation citoyenne sont également essentielles pour bâtir une société juste et solidaire.

L’AMI est l’un des organes officiels du pays et il a donné l’exemple. Qu’attendez-vous de la Radio et de la Télévision pour donner plus de place aux autres langues nationales ? Une étude de la HAPA avait invité les organes de presse, officiels et privés, à accorder plus de place aux autres langues Pulaar, Soninké et Wolof, conformément à la volonté du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazwani et à la Constitution.



Effectivement en 2020 déjà, la HAPA avait recommandé que les médias, publics et privés, accordent plus de place aux langues nationales, à l’issue d’une enquête qui avait montré une faible représentation des langues pulaar, soninké et wolof dans les médias nationaux, surtout dans les médias privés.

Nous espérons que cet appel sera entendu et que les recommandations des associations culturelles, adressées au ministre de l’Information, des Postes et Télécommunications en 1984 et réitérées en 2024 au Directeur de Radio Mauritanie, seront appliquées :

• Respect de la diversité linguistique à tous les niveaux (postes de responsabilité, grille des programmes, heures de grande écoute).

• Protection du temps dédié aux émissions en langues nationales.

• Promotion de la compétence et du sérieux dans le choix du personnel.

• Répartition équitable du temps d’antenne entre les quatre langues nationales.

• Soutien financier aux médias privés (encore rares) en langues nationales.

Ces mesures permettront de renforcer la présence des langues nationales dans les médias et de contribuer au renforcement de l’unité nationale.



Propos recueillis par Dalay Lam