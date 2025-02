FBBRIM : Youssouf Fall annonce la couleur

Reconduit pour un troisième mandat à la tête de la FBBRIM, lors de l’Assemblée Générale Elective du 1er Février dernier, monsieur Youssouf Fall a tracé les contours de la prochaine équipe fédérale pour la mandature 2024-2028. « Le nouveau comité directeur de la Fédération qui prendra ses fonctions dès le 1er Mars 2025 se veut un mix entre, d'une part, des hauts cadres dotés d'une grande expérience en matière d'administration et de gestion du sport, notamment du basket-ball), et, d'autre part, une jeune génération de dirigeants sportifs, cadres techniques et joueurs », a annoncé le patron du basket-ball mauritanien sur les réseaux sociaux de la FBBRIM. Quant à sa composition, « la liste sera publiée très prochainement ».

La prochaine équipe fédérale va inscrire son action dans la continuité et se veut dynamique. « Après la relance réussie du basket-ball dans notre pays qui a porté notre discipline sportive au rang de deuxième sport national, nous avons l’ambition de mettre en place une administration performante et moderne, digne des grandes organisations nationales en charge du sport et qui font la fierté de leur pays sur la scène internationale », a ajouté monsieur Fall.

Poursuivant, il a indiqué que « dix nouveaux membres, jeunes pour la plupart, font leur entrée dans cette nouvelle équipe où ils y apporteront un sang nouveau, des idées innovantes et le dynamisme nécessaires à l'atteinte de l’objectif général cité plus haut. Ce sont des jeunes dirigeants de ligues, clubs de l’Elite, D2, centres de basket, quartiers populaires, joueurs, basket féminin et basket mauritanien à l'étranger ».

FBBRIM : Youssouf Fall tient son équipe

Le nouveau bureau est enfin composé ! Comme attendu, les fidèles et loyaux collaborateurs du boss ont tout d’abord retrouvé la confiance de celui-ci : vice-président du bureau sortant, le docteur Mohamed Matalla Barké est promu premier vice-président ; monsieur Bodj Amadou Ousmane conserve son poste de secrétaire général, tout comme son adjoint, Diallo Amadou ; madame Mama Diarra monte en garde. Précédemment adjointe, elle devient trésorière générale. Madame Médina Wade tient son poste de représentante du sport féminin. De son côté, Mohamedou Diallo « Charlie », qui assurait les fonctions de représentant du collège des académies, écoles et centres de basket-ball, est désormais celui des entraîneurs. Alpha Koné reste, quant à lui, représentant des arbitres. Au rang de membres, Sidahmed ould Hamody, ex-trésorier général, et Moussa Mbareck Bilal, membres du bureau sortant reviennent en force dans le comité directeur.

De nouvelles figures font leur entrée. Candidat au fauteuil de président avant de rallier le président sortant, Mohamed Lemine Kaba, président de Feu Lémir, est coopté deuxième vice-président. De son côté, Ibrahima Souleymane Mbodj, ancien président de la Ligue régionale et ex-président du comité local du Tiris Zemmour, devient troisième vice-président. El Moctar Ahmedou Kory, dit Moctar Koreny, président de Touerje, a été choisi au poste de trésorier général adjoint. Quant à Abdoulaye Modou Diouf, dit Thierno, ancien joueur international et directeur de campagne du candidat Mohamed Lemine Kaba, il a été désigné membre du comité directeur.

Parmi les nouvelles entrées issues de la génération montante dotées d'expertise, on notera, à tout seigneur tout honneur, la présence de madame Fatou Sall Ndiaga Dieng, ancienne athlète et ex-présidente de l’association des olympiens de Mauritanie (de 2011 à 2019 et de 2019 à 2022) ; de Djibril Abdoul Diop, président d’Élite Loisirs Basket-ball Club ; de Djiby Moussa Guèye, président du Riyadh BC et d’Aïchetou Ahmed Sidi Salem. Ancienne capitaine de Feu Baye Dieng, celle-ci séjourne actuellement en Algérie où elle prépare un Master en nutrition et diététique sportive. Oumar Yaghoub, sociétaire de Rosso Bc est le représentant des pratiquants. Enfin, le poste de représentant du Collège des académies, écoles et centres de basket-ball échoit à Mamadou Amadou Tidjane Sarr (Sebkha Academy Basket-ball). Le Comité directeur entrera en fonction le 1er Mars, incha Allah.

Hommage à Pape Amghar Dieng : perpétuer la tradition

Une manifestation sportive a été organisée jeudi dernier en hommage à feu Pape Amghar Dieng, ancien président de la Ligue nationale de football et ancien vice-président de la FFRIM. Organisé à l’occasion du deuxième anniversaire du décès de celui-ci, cet événement à la fois sportif et humanitaire s’est tenu au stade Cheikha Boïdiya, en marge d’un match amical opposant les vétérans du club de Deuz à ceux de son homologue sénégalais de Thiès. Réédité chaque année sous le patronage de notre regretté dirigeant, cette rencontre entend perpétuer la tradition en son honneur. Y ont participé des membres de sa famille et de nombreuses personnalités du football, dont le président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya. Outre celui-ci, plusieurs intervenants, dont notamment des représentants des clubs de Deuz et de Thiès, ont pris la parole pour rappeler les qualités et les contributions inestimables du défunt au football mauritanien.

Football : championnat des moins de 13 ans

Le coup d’envoi du championnat des moins de 13 ans organisé par la Direction Technique Nationale de la FFRIM a été donné le dimanche 16 Février au stade Cheikha Boïdiya. Cette compétition réunit vingt-quatre équipes, réparties en six poules de quatre et constituées à la suite d’un tirage au sort. Destinée aux joueurs nés en 2012 et 2013, elle vise à encadrer et structurer la formation des jeunes footballeurs, tout en favorisant la détection des meilleurs talents. Le championnat se déroulera en sept phases, permettant une évolution progressive des équipes en fonction de leurs performances. Chaque phase comprendra une série de matchs aller-retour, où chaque équipe disputera un total de six rencontres face à ses adversaires de poule.

À l’issue de chaque phase, un système de promotion et de relégation sera appliqué afin de maintenir un niveau de compétition optimal. L’équipe classée première de chaque poule accèdera à la poule immédiatement supérieure, tandis que l’équipe terminant dernière sera reléguée dans la poule inférieure. Ce système garantit une rotation dynamique des équipes, permettant aux formations les plus performantes de progresser vers un niveau plus relevé et aux équipes en difficulté d’évoluer dans un environnement plus adapté à leur progression.

En mettant en place ce format, la FFRIM entend assurer un cadre compétitif structuré, favorisant l’apprentissage et le perfectionnement des jeunes joueurs. Ce championnat s’inscrit pleinement dans le projet TDS de la FIFA mis en place en partenariat avec la FFRIM, visant à développer la pratique du football de masse et à identifier les jeunes talents les plus prometteurs. En établissant un système de compétition progressif et équilibré, la FFRIM poursuit son engagement en faveur du développement du football en Mauritanie.

Le FC Amitié 2020 se sépare d’El Hussein Messoud, Mahfoudh investi

Très mal embarqué en Super D2 après deux défaites en autant de journées face à l’ASC Police (1-2) et le FC Dar Barka (0-1), le FC Amitié annonce le départ de son entraîneur, El Hussein Messoud, d'un commun accord avec le club. Pour reprendre le banc, Mahfoudh Mokhtar Sidhe a été choisi par la direction. L'ancien coach des Mourabitounes cadets, de l'ASC Police et du FC Inter a pour mission de redresser la situation.

Ways FC : Bonko Kamara, nouvelle préparatrice physique

Le Ways FC (Championnat Régional Nouakchott Ouest) a annoncé la désignation de Bonko Kamara au poste de nouvelle préparatrice physique, faisant d’elle la première femme à occuper cette fonction dans un club mauritanien de football masculin. Sur ses réseaux sociaux, Ways FC a indiqué qu’en « sa qualité d’éducatrice au sein du programme TDS de la FIFA et forte de son expérience avec l’équipe nationale féminine, Bonko Kamara apportera son expertise au service du développement athlétique de nos joueurs. […] Actuellement en formation pour la Licence B CAF, elle vient renforcer notre staff technique avec une approche rigoureuse et professionnelle ».

Super D1 : pas de vainqueur dans le choc au sommet

Score de parité entre l’’ASC GENDRIM et Al-Merrikh (1-1), Ely Cheikh Voulany (41’) ayant répondu, sur penalty, à l’ouverture du score d’Al Merreikh par Hassan Saboun (15’). Vendredi, en ouverture de la 17ème journée de Super D1, l’AS Pompiers avait auparavant disposé du Nouakchott King’s. El Hacen Mahmoud (68’) a inscrit le seul but de la partie. Grâce à ce succès, les protégés de Sidi Mohamed sont, avec 26 points, à deux longueurs de leur adversaire du jour et occupent la quatrième place provisoire.

Samedi, El Mamy Tetah (75’) a offert la victoire à l ’AS Douanes en déplacement à Kaédi face à l’ASC Touldé. Ce succès permet aux hommes d’Ahmed El Kory « Pope » (28 points) d’occuper provisoirement le rang de dauphin. L’AS Garde et la SNIM se quittent dos-à-dos. Aboubacar Keïra (33’) avait ouvert le score pour la Garde mais Abdoul Kerim Traoré (36’) ne tardait pas à lui donner la réplique. Aucune incidence pour les deux équipes au classement. L’ASC SNIM et la Garde restent respectivement 12ème et 13ème avec 15 et 13 points. Pas de vainqueur dans le classico de Super D1. Au terme d'un match animé, El Hacen El Id (82’) a permis à Nouadhibou de partager les points avec le FC Tevragh Zeïna qui avait trouvé le chemin des filets par le biais d’Ahmed El Moctar (68’).

Super D1 : Hilal pulvérise Inter

En clôture de la 17ème journée, l’Al-Hilal SC a pulvérisé l’Inter Nouakchott (3-0). Yasir Mozamil ouvrait le score (11'). Peu après (45+2'), Yasir Awad doublait la mise. Le sénégalais El Hadj Madické Kane pliait la rencontre (65'), face à des Intéristes dépassés qui ont fini la rencontre à neuf, suite aux expulsions de Mamadou Gangué et de Doudou Aliène (55’).

Au stade municipal de Kaédi, le Kaédi FC est contraint dans son fief à un nul par le FC Nzidane (2-2). Les Atarois ont trouvé les premiers le chemin des filets grâce à Ibrahima Guèye sur penalty (17'), avant de doubler l’addition par le biais de Gani Cheikh Sow (61'). Piqués au vif, les Kaédiens se rebiffent alors en réduisant d’abord la marque par Mamadou Coulibaly (83’), avant de rétablir la parité sur un service de son goléador Cheikhna Séméga (87’). Le Chemal FC et le FC Ksar se neutralisent eux aussi mais sur un nul blanc et vierge.

Super D2 : Nouakchott Académie conforte son fauteuil

Nouakchott Académie fait le plein de points et caracole en tête de la Super D2 (Zone Nouakchott), en disposant de l’ASC Kouva (2-1), en ouverture de la troisième journée du championnat. Les Banlieusards avaient surpris d’entrée les Académiciens en ouvrant le score par Issa Mody (16'), avant que Mohamed El Hafedh n’égalise (34’) et que Hamidou Diarra n’enfonce le clou à la 72ème.

Le FC Oasis et le Centre Moulay M’Bareck se sont quittés sur un score nul et blanc. Le premier glane ainsi son premier point mais reste lanterne rouge, tandis que le second pointe à la 11ème place avec 2 points. L’ASAC Concorde se reprend en dominant le FC Amitié 2020 sur la plus petite des marques (1-0), Demba Niass inscrivant le but de la délivrance (61’) pour les Bleu et Blanc. La situation se complique pour le FC Amitié qui, enregistre, malgré un remue-ménage au sein de son banc, un troisième revers d’affilée en autant de rencontres.