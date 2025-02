La Mauritanie face aux bouleversements de la planète/Par Ahmed Salem Ely

La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en tant que 47ième président représente un tournant majeur dans la politique mondiale, avec des répercussions potentielles pour des pays comme la Mauritanie fortement influencés par les grandes dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. En effet, les premières mesures prises par Trump, telles que ses décisions en matière de politique économique, de sécurité internationale et de diplomatie climatique pourraient avoir des effets directs ou indirects sur la Mauritanie. On se souvient que lors de son premier passage à la Maison blanche, il avait décidé de sortir les Etats-Unis de l’accord de Paris, il s’est retiré de l’accord avec l’Iran pourtant ratifié par le Conseil de Sécurité de l’ONU et transféré l’ambassade américaine à Jérusalem. Son deuxième mandat commence par une volonté affichée de faire du Canada, pourtant pays allié, le 51ième Etat des USA, l’achat du Groenland et la récupération du canal de Panama. L’une des premières mesures prises par le président américain est la suppression de toutes les aides étrangères de son pays à l’exception de celles destinées à Israël et l’Egypte. Cette volonté populiste de la plus grande puissance économique et militaire du monde doit interpeller les dirigeants de nos pays.

Le non-respect assumé par l’administration Trump du droit international va conduire à l’obsolescence de celui-ci et conduira les puissants à vouloir engloutir les autres. La rivalité économique entre la Chine et les USA commence à avoir des répercussions importantes sur les marchés mondiaux. La guerre économique entre les deux superpuissances a déjà commencé et personne ne peut prévoir où elle nous mènera. Le leadership sur l’intelligence artificielle, l’IA, est au cœur de cette rivalité. Un développement non régulé et non maitrisé de l’IA peut conduire à des conséquences désastreuses pour toute l’humanité. Afin d’élargir son cercle d’influence, chacune des puissances s’efforce de développer une armée puissante et sur équipée.

De qui nous faire réfléchir

Qu’adviendra-t-il de notre pays si une guerre de haute intensité est déclenchée entre la Chine et les Etats-Unis ? Comment pourrions-nous nous approvisionneralors que nous importons presque tout ? A la sortie de la crise de la Covid, le prix du transport maritime vers notre pays a triplé car des marchés plus importants étaient en rupture de marchandises. On peut alors facilement imaginer qu’une guerre de haute intensité entre grandes puissances couperait les voies maritimes vers nos pays du sud. Ceci n’est pas de la science-fiction. Qui pouvait imaginer que le président des USA propose devant le monde entier de vider la bande de Gaza de ses habitants pour en faire une riviera sous contrôle américain ? Par ailleurs, les sanctions contre la Russie après son invasion de l’Ukraine doivent nous faire réfléchir. Dans le cas où des sanctions similaires sont prises par les pays occidentaux contre la Chine après une éventuelle récupération par la force de Taiwan, que ferions-nous ? Nous devons nous préparer à commercer avec la Chine en cas de sanctions occidentales en utilisant le CIPS (China International Payment System, qui est un système alternatif au Swift américain mis en place par la Chine en 2015 après les premières sanctions contre la Russie à la suite de l’annexion de la Crimée) et la monnaie chinoise le Yuan. Il faut savoir que près de la moitié du fer mauritanien est vendu à la Chine comme une bonne partie de notre cuivre. Nous vendons aussi du poisson en Chine et achetons d’innombrables articles produits au pays du milieu. La crise des chaînes d'approvisionnement mondiales a révélé la vulnérabilité des pays africains face à la dépendance alimentaire. Pour la Mauritanie, un investissement dans l'agriculture durable et dans l'irrigation serait une priorité pour garantir la souveraineté alimentaire. La diversification des cultures et le soutien à l’agriculture locale pourraient réduire la dépendance aux importations et renforcer la résilience du pays face aux chocs économiques mondiaux. Au-delà des relations avec la Chine et les États-Unis, la Mauritanie devrait également intensifier ses liens avec des Partenaires stratégiques dans le Sud, comme l'Inde et le Brésil, qui ont démontré un fort potentiel dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures et des énergies renouvelables. L’UE, avec son soutien historique à l’Afrique, pourrait également être un partenaire clé pour les projets de transition énergétique et de gestion durable des ressources.

Un pays résilient

La Mauritanie a connu une transition pacifique du pouvoir suivie d’une stabilité qui contraste avec les coups d’état observés ces dernières années dans la région. Malgré des conflits à ses frontières, notre pays a su garder une paix relative sur son territoire grâce à une politique sécuritaire proactive et bien pensée. La résilience d’un pays face aux bouleversements mondiaux ne dépend pas uniquement de ses ressources naturelles, mais aussi de la solidité de ses institutions et de sa gouvernance. La Mauritanie devra renforcer ses mécanismes de gouvernance, en particulier en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de participation citoyenne. Ces éléments sont essentiels pour garantir une gestion optimale des crises et des investissements nécessaires à son développement. La stabilité aux frontières doit impérativement s’accompagner d’une sécurité à l’intérieur du pays Indispensable à tout développement économique. Avec une population dont plus de 60% a moins de 25 ans, le Président a déclaré que son mandat en cours, le dernier constitutionnellement, serait celui de la jeunesse dans laquelle d’importants investissements doivent être faits afin de la préparer aux défis actuels et futurs. Un plan de formation ambitieux et réfléchi doit contribuer à insérer nos jeunes dans les métiers de sécurisation des quartiers, le développement des infrastructures culturelles et sportives, la promotion de l’entreprenariat et l’innovation. Un accès égal et sans discrimination à ce plan est une condition sine qua non de sa réussite. Pour que la diversification économique bénéficie à tous, il est crucial d’assurer une approche inclusive, en particulier pour les populations rurales qui sont souvent laissées pour compte.

Le développement des infrastructures sociales et éducatives, l'accès à l'emploi et l’amélioration des conditions de vie dans ces régions doivent faire partie intégrante des priorités stratégiques de la Mauritanie. Un tel modèle inclusif permettra de prévenir les tensions sociales et d'assurer une croissance plus équitable.

Notre pays, vaste, ensoleillé et peu peuplé a des atouts très importants pour la production de l’énergie renouvelable comme l’éolien, le solaire ou l’hydrogène vert.

L’ambition de la direction actuelle de la société d’électricité est de diviser par 4 le prix du kilowatt heure très prochainement. Cette révolution énergétique favorisera l’industrialisation de notre économie et offrira une occasion de transformer sur place les matières premières extraites de notre sous-sol et ainsi contribuera significativement à l’équilibre de notre balance commerciale. Notre réseau électrique est relié à ceux de nos voisins et nous pourrons à terme exporter notre excédent d’énergie.

La Mauritanie possède un fort potentiel pour se positionner comme un leader régional dans la production d’énergies renouvelables. Des projets tels que le parc solaire de Nouakchott et les initiatives éoliennes dans les régions du nord du pays illustrent bien les possibilités. Cependant, pour maximiser ce potentiel, un cadre juridique stable, des incitations fiscales et un soutien au financement international sont essentiels pour attirer des investisseurs et garantir la rentabilité de ces projets. Etant donné notre position géographique avec plus de 700 kilomètres sur la côte atlantique, nous pouvons aussi contribuer significativement à l’approvisionnement de nos voisins enclavés comme le Mali,le Burkina ou le Niger. Ce commerce transfrontalier doit être organisé et encouragé afin que ses fruits rentrent dans l’économie formelle et ainsi réduire notre déficit commercial. Pour cela, nous devons développer nos infrastructures portuaires, routières et ferroviaires. La Chine, par le biais de son initiative "Belt and Road", a déjà investi massivement dans les infrastructures de plusieurs pays africains. La Mauritanie, alliée historique du pays du milieu, pourrait tirer parti de cette dynamique en cherchant à renforcer ses partenariats avec la Chine, en particulier dans les domaines des infrastructures portuaires, ferroviaires et énergétiques. Cela permettrait non seulement de renforcer l’intégration régionale, mais aussi de soutenir l’industrialisation locale.

Investir dans les énergies renouvelables

Comme Trump n’a jamais caché qu’il était climatosceptique, il va surement réduire l’engagement des États-Unis face au changement climatique et cela pourrait affecter les financements climatiques mondiaux et les initiatives internationales en matière d’adaptation et de transition énergétique. La Mauritanie, étant particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique (sécheresses, désertification, crue excessive des cours d’eau, etc.), doit renforcer ses politiques environnementales et intensifier les investissements dans les énergies renouvelables (solaire et éolien) pour minimiser l'impact des changements climatiques. Le pays pourrait également chercher à renforcer ses partenariats avec des acteurs internationaux (Union européenne, Chine, etc.) pour compenser tout retrait des États-Unis. L’une des réponses clés de la Mauritanie aux bouleversements mondiaux serait d’adopter un plan National de gestion durable des ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne l’eau, essentielle pour l’agriculture et l’alimentation. Des investissements dans les infrastructures hydrauliques, la gestion des bassins fluviaux et des projets de dessalement pourraient constituer des mesures cruciales face aux effets du réchauffement climatique.

En conclusion, nous pouvons dire que la réélection de Donald Trump représente un défi géopolitique majeur, mais elle offre aussi une opportunité pour la Mauritanie de redoubler d’efforts dans la planification de son développement économique, de ses relations internationales et de sa politique environnementale. La mise en place d’un plan stratégique national devrait intégrer les dimensions suivantes :

• Diversification économique et réduction de la dépendance vis-à-vis des fluctuations mondiales.

• Renforcement des capacités locales et investissements dans la jeunesse et l'éducation.

• Adaptation proactive aux impacts du changement climatique et promotion des énergies renouvelables.

• Stimulation des partenariats internationaux diversifiés, notamment avec des pays émergents.

Ce plan stratégique permettra à la Mauritanie de rester résiliente face aux bouleversements mondiaux tout en consolidant sa position régionale et internationale.