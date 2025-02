Projection d’un film documentaire sur la vie et l’œuvre de Thierno Souleymane Ball et la Révolution du Fouta de 1776

Le palais des congrès a abrité, ce samedi 15 février, la première du film documentaire sur la vie et l’œuvre de Ceerno Souleymane Bal et la révolution du Fouta de 1776.

Une occasion pour de nombreux mauritaniens venus de tous les coins de la capitale, de découvrir le fondateur de la première république théocratique sur les rives droite et gauche du fleuve Sénégal qui, pour les riverains, n’a jamais constitué une frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. En cela, l’homme constitue un trait d’union entre leurs peuples.

L’occasion est offerte par l’association pour la renaissance de l’œuvre de Thierno Souleymane Ball, AMRO-CSB en collaboration avec SUBA Film et la Fondation Nacer Eddine pour la culture et le développement.

Dans son discours, le président de l’AMRO-CSB, Bâ Mohamed Jafaar est revenu sur les qualités de l’homme, son courage et son combat pour l’égalité et la justice. L’état théocratique institué par cet homme charismatique et visionnaire, basé sur l’idéal de justice et d’égalité, a permis de pacifier le Fouta et de mettre fins aux razzias des voisins et à la maltraitance de la population. Il a posé les bases de l’Etat moderne. Thierno Souleymane Ball est symbole de l’unité nationale car ses descendants se retrouvent au sein de toutes les composantes ethniques dans le pays. C’est pour maintenir vivante et rayonnante son œuvre que nous avons créé, en 2020, l’AMRO-CSB, a-t- indiqué.

Après avoir remercié le premier ministre et le ministre de la culture pour avoir facilité la tenue de l’évènement au palais des Congrès, le président de l’ARMO-CSB a réclamé une sépulture digne de l’illustre homme, enterré à Djinga, dans la commune de Talhaya, Moughataa de Lexeiba (Gorgol) et que lui soit dédiée, une rue, une avenue ou une institution de Nouakchott

Avant de visionner le film, l’assistance a écouté plusieurs panelistes sur les différentes facettes de l’illustre homme.

L’évènement était placé sous le haut patronage du Ministère de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement.