Gamou de l’UKRCM à Sebkha: Appels à l’adoration d’Allah (SWT) et aux recommandations du Prophète Mohamed (PBL)

La diaspora sénégalaise en Mauritanie, surtout celle casamançaise, n’a pas dérogé cette année à la règle, lors du traditionnel Gamou inscrit dans leur agenda annuel.

La soirée religieuse, présidée par l’érudit casamançais, El Hadj Fansou Ousmane Bodian, imam ratib de Bignona (Casamance), en compagnie des imams du même département a été rythmée, comme à l’accoutumée, de chants et de louanges au Prophète Mohamed (PBL). Occasion a été mise à profit par la communauté casamançaise établie à Nouakchott pour réitérer leur engagement et toute la considération qu'elle voue au Saint Homme Fa Ousmane Fansou Bodian pour la posture religieuse et Républicaine qu’il incarne.

Le Gamou annuel de l’Union Kajamoor des Ressortissants Casamançais en Mauritanie (UKRCM), neuvième du genre, a été célébré dans la nuit du vendredi au samedi (14 au 15 février 2025), dans la ferveur religieuse et le recueillement, à Sebkha. Des chants religieux, récitation du Coran et plusieurs communications de l’érudit casamançais El Hadji Fansou Bodian et de ses disciples ont marqué cette soirée religieuse parrainée par Ibou Badiane et Mme Sokhna Daba Diémé, deux mécènes et volontaristes qui épaulent leurs proches,depuis des années. Peu avant la veillée religieuse, plusieurs centaines de personnes avaient assisté avant la prière du crépuscule à la cérémonie officielle d’ouverture du gamou. Plusieurs orateurs notamment Moussa Sané président de l’UKRCM et Yaya Diémé, représentant en Mauritanie des talibés de l’érudit ont revisité le parcours élogieux, la vie, l’œuvre ainsi que le riche patrimoine du guide religieux et homme multidimensionnel El Hadj Ousmane Fansou Bodian. Ils ont mis en exergue l’hospitalité dont ils bénéficient des années durant dans la commune de Sebkha. Pour la circonstance, les Ressortissants Casamançais en Mauritanie par le biais de leur porte-parole, ont tenu à rendre un grand hommage à Thierno Ball Ahmed El Bechir, Imam de la mosquée Towba, qui s’est toujours distingué par sa forte collaboration et son assistance à la réussite du Gamou annuel.

Diby Fofana, chargé des affaires consulaires à l’ambassade du Sénégal en Mauritanie, a magnifié cet événement religieux et la posture des deux guides religieux avant de saluer sa parfaite organisation. Il a profité de la tribune pour inviter ses compatriotes aux respects des lois et règlements de leur pays d’accueil. ‘’Chacun de nous devra être un digne ambassadeur par son comportement’’, a-t-il affirmé avant de réitérer la disponibilité de l’ambassade à collaborer avec l’UKRCM.

A son tour, Imam Thierno Ball Ahmed El Bechir Ball a remercié l’union Kajamoor, manifesté du respect et considération à son égard et salué la discipline qui caractérise cette communauté. Il a exprimé son sentiment d’être honoré par la présence du savant et érudit de Bignona El Hadji Fansou Bodian le sollicitant à formuler des prières pour toute la oumma islamique.

La cérémonie officielle a été clôturée par le discours de l’imam El Hadj Fansou Ousmane Bodian, imam titulaire de Bignona en Casamance, a encore salué le peuple mauritanien qui a bien voulu accueillir ses compatriotes. Et magnifier les œuvres et la disponibilité de Thierno Ball qui accueille et conseille tous les convives. Il a également remercié l’accueil qui lui a été réservé par son frère Imam Ball. «Ce genre de comportement, ces gestes d’honneur, ne peuvent émaner que d’un savant où un élu de Dieu. Qu’il en soit ainsi remercié par son créateur Allah Soubhanahou Wa Taala », a ajouté l’Imam de Bignona. Formulant de prières au raffermissement des relations entre les deux pays et à l’endroit des deux chefs d’Etat, l’imam a exhorté tous les Sénégalais, notamment les Casamançais à s’unir et à respecter les lois mauritaniennes. Après les avoir exhortés au travail, à la solidarité et à cultiver la paix dans leurs coeurs, il a convié la diaspora casamançaise à se retrouver autour de l’essentiel avant de formuler des prières pour la stabilité de la Mauritanie et du Sénégal.

Au fil des ans, ce gamou annuel est devenu une manifestation religieuse incontournable. Il est aussi et surtout, le temps d’un week-end à Sebkha, le point de convergence de différentes délégations de «Dahiras ». Ces moments intenses de ferveur religieuse ont servi d’occasion à des Appels à l’adoration d’Allah (SWT) et Lui Seul et à suivre les recommandations du Prophète Mohamed (PBL).

THIAM Mamadou