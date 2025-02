Ghazouani à la tête de l’UA: Le bilan

Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a livré son bilan de président en exercice de l’Union Africaine (UA), après une année d’activités, dans un contexte de bouleversements économiques, sécuritaires et climatiques, à l’occasion de la 37é session du sommet des chefs d’états et de gouvernements, tenu ce week-end à Addis-Abeba (Ethiopie).

Dans son discours, le chef de l’Etat mauritanien a exprimé « la conviction profonde que l’Afrique a les moyens de réaliser les objectifs de l’agenda 2063». Mohamed Cheikh El Ghazouani a par la suite indiqué « avoir tout au long de son mandat, œuvré, en stricte conformité avec les règles de l’Union Africaine (UA), en concertation avec la commission et les Communautés Economiques Régionales (CER), pour favoriser le dialogue et la résolution pacifique des conflits. Nous avons soutenu activement les efforts de médiation menés par son Excellence Denis Sassou N’Guesso, pour la Libye, ainsi que les initiatives conjointes de leurs excellences Paul Kagame et Félix Tshisekedi, visant à mettre un terme aux violences en République Démocratique du Congo.

Dans le même esprit, nous avons organisé à Nouakchott, une réunion consultative sur la coordination des initiatives pour la paix au Soudan, le 18 décembre 2024, et accueilli le président du Conseil de Souveraineté et Transition, le général Abdel Fatah Al Burhan, les 13 et 14 janvier 2025, afin de discuter des moyens de rétablir lansécurité au Soudan ».

Concernant la réalisation de l’Agenda 2063, Ghazouani a listé une série de réunions de haut niveau, pour la mobilisation des ressources comme « le sommet de Nairobi pour le financement de l’Association Internationale pour le Développement (IDA21), dont le renouvellement des ressources a atteint un montant sans précédent de 100 milliards de dollars. Nous avons mené un Plaidoyer pour la réforme du système de gouvernance mondiale à l’occasion de la réunion du G7 en Italie, des BRICS en Russie et du G20 au Brésil, organisé un sommet continental sur l’éducation et l’employabilité des jeunes, à Nouakchott du 11 au 13 décembre 2024 ».