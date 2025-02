Clôture des congrès jumelés de la FMLMP et de la SMD

Les rideaux ont été tirés , samedi, 15 février 25, en début d’après- midi, à Nouakchott sur les travaux du premier congrès de la fondation mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau jumelé au 2e congrès de la société mauritanienne de dermatologie. Durant deux jours, les congressistes dont des sommités venues du Maghreb, de l’Afrique de l’ouest et de l’Europe, ont échangé leurs expériences quotidiennes sur diverses problématiques liées aux maladies de la peau (diagnostic, prise en charge et traitement, stratégie thérapeutique…). A travers des débats riches et variés, ils ont évoqué les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies en terme de traitement des maladies de la peau qui ne cessent de gagner du terrain. D’où l’urgence de redoubler les efforts, de mettre en place une bonne synergie d’actions et de partager les expériences afin d’endiguer le fléau, en particulier, les dégâts occasionnés par la dépigmentation de la peau.



Ouvrant les travaux, le président de la société mauritanienne de Dermatologie, le Pr. Ball Mamadou, a d’abord souhaité la bienvenue à ses collègues ayant honoré cette rencontre de leur présence, il a ensuite expliqué l’importance de la tenue de ces deux congrès et les attentes de ces deux organisations. Le Pr. Ball n’a pas manqué de remercier le président de la fondation mauritanienne de lutte contre les maladies de la peau en Mauritanie, lequel a contribué à la construction de son siège, inauguré en janvier 2023.

Pour sa part, le PDG de la BCI, Isselmou Tadjedine, connu pour ses œuvres humanitaires a salué les hôtes étrangers et félicité et encouragé la Société mauritanienne de dermatologie pour son initiative louable. Poursuivant son propos, il a dit attendre de pertinentes recommandations des deux congrès avant de réitérer la disposition de la Fondation à accompagner la société mauritanienne de dermatologie et tous ses praticiens pour atteindre leurs objectifs. D’autres personnalités dont le représentant de l’OMS en Mauritanie et le Pr. Dubertret ont pris la parole pour encourager la SMD et la FMLMP et souhaiter plein succès aux travaux.

Auparavant, le ministre de la santé avait rappelé les dispositions prises pour lutter contre les maladies de la peau et qui se sont traduites par la mise en place d'un programme national de prise en charge des maladies de la peau et dont l'objectif est d'éradiquer sinon de réduire fortement ces pathologies de la peau. Le ministre à invité les acteurs du secteur à mener davantage d'enquêtes et de recherches scientifiques pour fournir des données fiables sur la propagation de ces maladies, ce qui aidera à élaborer des stratégies efficaces pour les combattre. Il a encouragé la SMD et la FMLMP à poursuivre le travail qu'elles abattent.