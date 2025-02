Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sur les chantiers du PUDM de Nouakchott

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, M Niang Mamadou a effectué, ce samedi 15 février 2025, une visite au pas de charge des chantiers du programme d’urgence de modernisation et de développement de Nouakchott. Il s’est rendu successivement sur les chantiers de 7 établissements scolaires constater de visu l’état d’avancement des travaux, le respect des normes et la qualité spécifiés dans les cahiers de charges. Il a échangé avec les techniciens des entreprises et le maître d’ouvrage délégué, l’agence de développement urbain ( ADU), sur le déroulement des travaux et les difficultés rencontrées sur le terrain.

En bras de chemise et très décontracté, cet ingénieur de génie civil a martelé que le gouvernement ne tolère plus les retards dans les exécutions des chantiers, que les infrastructures doivent être remises à terme échu conformément aux instructions du président de la République et du premier ministre.

À entendre les questions qu’il pose aux techniciens et responsables des bureaux de suivis et contrôles, on comprend que le ministre maîtrise parfaitement le domaine, il est sur un terrain connu et sait comment pousser les uns et les autres à accélérer les travaux, tout en respectant les normes et la qualité requises.

Cette visite du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire intervient au lendemain d’une visite similaire des infrastructures en cours d’exécution au niveau de la ville d’Aleg.

Lors de ces visites, le ministre était accompagné des directeurs et chefs d’agence des travaux.