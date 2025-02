Mauritanie/Sénégal : La première production de GTA bientôt sur les  marchés internationaux

La production de gaz, extrait du champ Grand Tortue/Ahmeyim, à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, dont la première phase a été développée par le consortium BP/Kosmos, sera commercialisée sur le marché international fin février, selon une

déclaration du Ministre de l’Energie et du Pétrole, Mohamed ould Khaled, qui s’exprimait dans un entretien accordé au média SkynNews TV, cette semaine.

Cet événement constitue « une étape importante dans le développement du projet et il est l’aboutissement, avec succès, d’un processus de travail diligent. La principale destination de ce gaz sera les marchés européen et asiatique, mais la dualité de la demande et du prix, déterminera les pays dans lesquels le produit sera vendu en définitive».

Le ministre mauritanien de l’Energie et du Pétrole a rappelé que « le champ gazier GTA est situé à 120 kilomètres des cotes, à une profondeur de 5000 mètres, connue sous le nom UDO, avec des réserves estimées à 20 millions de trillions de pieds cubes de gaz ». La production annuelle de GTA est estimée à 2,3 millions de tonnes.