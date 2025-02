Ecole privée Cheikh Moussa: Une troupe japonaise organise des  démonstrations de calligraphie et de danses

Todoroki et Kouka, une troupe culturelle japonaise a organisé ce jeudi 13 févier, au complexe privé Cheikh Moussa, situé à la cité plage de Nouakchott, des démonstrations de danses et de calligraphie japonaises.

En visite en Mauritanie, le trio de danseurs et de calligraphie, a présenté une facette de la culture japonaise, devant M. Ueta Kazuki, responsable des relations publiques et culturelles de l’ambassade du Japon en Mauritanie, du maire de Sebkha, du personnel d’encadrement, des enseignants, des élèves et leurs parents.

Durant près de 90 mn, Shingo, percussionniste, kohiji Kishida à la flûte et Kouka, calligraphe ont agrémenté la cérémonie de notes de tambours et de flute japonais, sous les acclamations des apprenants.

Après la séance de musique et de danse, la seule femme de la troupe a procédé à un exercice de calligraphie japonaise sur un tableau qui sera visualisé par l’assistance.

L’objectif de la rencontre entre la troupe japonaise et les élèves de l’Ecole Cheikh Moussa était de montrer l’importance de la calligraphie et de la musique dans l’apprentissage et l’éveil des apprenants; elle jette un pont entre les cultures des deux pays, d’une part, mais également renforce la coopération entre le Japon et la Mauritanie, d’autre part.

Prenant la parole à cette occasion, M. Ueta Kazuki a remercié M. Ismaila Ba fondateur de l’école Cheikh Mousa et actuel maire de Sebkha, pour avoir permis la tenue de la cérémonie dans son établissement. Il a ensuite indiqué que ces démonstrations vont permettre aux écoliers de découvrir un des pans de la culture japonaise et partant de renforcer les relations entre les deux pays. Il a loué les efforts de l’établissement tendant toujours à améliorer les pratiques pédagogiques, à innover et à accorder une grande importance à l’environnement scolaire.

Prenant la parole à son tour, le fondateur du complexe Cheikh Moussa, M. Ismaila Bâ a remercié l’ambassade du Japon pour l’occasion qu’elle vient de donner aux élèves de son établissement de plonger dans la culture du japon, suscitant ainsi chez eux l’esprit d’ouverture et de tolérance. Il a ensuite loué l’accompagnement de l’ambassade à travers la construction de blocs de classes, la construction et l’équipement d’un laboratoire…. Le maire a rappelé que la coopération entre l’école Cheikh Moussa et la coopération japonaise remonte à 1999 ; elle ne cesse depuis de se développer et de se renforcer, depuis l’ouverture en 2009 de l’ambassade du pays du levant en Mauritanie, ceci à travers diverses actions et projets.