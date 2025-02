Deuxième édition de l’expo BTP de Nouakchott

Le premier Centre International des Conférences de Nouakchott (CICN) a abrité, la deuxième édition de l’exposition Bâtiment et Travaux Publics (BTP), organisé par le média “Financialafrik” en collaboration avec les ordres des architectes et ingénieurs de Mauritanie, placé sous le thème «innovation technologique et financement de l’habitat à l’heure du changement » mardi et mercredi.

Le coup d’envoi de la manifestation a été donné par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Mamadou Niang. Ce salon intervient dans un contexte national marqué par un déficit en logements, dans un environnement mondial confronté aux défis du changement climatique, qui oblige à « une adaptation des constructions aux exigences environnementales, une flexibilité pour l’accessibilité du coût du logement, la dé-carbonisation pour réduire l’impact environnemental des travaux ».

Des défis face auxquels des engagements ont été pris, à l’occasion du premier forum mondial sur le bâtiment et le climat, organisé à Paris en mars 2024, qui a proposé des solutions techniques pour répondre aux urgences de dé-carbonisation. L’importance de l’éco-construction dans le contexte africain et les opportunités liées aux niches des emplois/jeunes dans le secteur des BTP, ont été également au cœur des échanges de cette édition.