La bataille des ordures

Comme si les coupures d’eau et d’électricité ne suffisaient pas. Voilà que des incendies entrent dans la danse macabre. Et pas n’importe lesquels : ceux de tonnes d’ordures accumulées en plein centre-ville, qui plus est entre deux hôpitaux : le CHN et celui de traumatologie. Une scène digne de l’Apocalypse. La fumée et l’insoutenable odeur empestent l’air de tout le voisinage et même au-delà. Les pompiers sont intervenus, semble-t-il plusieurs fois, mais le feu reprend inlassablement.

Comme pour l’eau et l’électricité, le problème vient de loin. Il met présentement en cause la Société Mauritanienne de Transport des Déchets (SMTD) chargée, en fin de règne d’Ould Abdel Aziz, d’organiser durant cinq ans la récolte et le transport de nos ordures. Un pactole de 5,7 milliards de nos MRO qui permit, entre autres, à son principal actionnaire, Zeïne El Abidine ould Cheikh Ahmed, le patron des patrons, de s’assurer une transition en douceur entre les deux représentants de l’armée au pouvoir.

Mais en dépit des dénégations de ladite société assurant avec véhémence de la qualité de ses prestations durant ces cinq dernières années, les dépôts sauvages d’ordures se sont accumulés aux quatre coins de Nouakchott. Un constat accablant qui n’aura certainement pas été pour rien dans l’exclusion de l’offre de la SMDT lors de l’attribution du nouveau marché relatif à la collecte et au transport des déchets solides de notre capitale nationale au Centre d’enfouissement technique. Cette fois fixé à 7,5 milliards d’ouguiyas, le pactole a été attribué, à la mi-Janvier dernière, à une entreprise marocaine, SOS Nouvelle Dynamique Durable (SOS NDD) mais Zeïne El Abidine s’est enragé à faire annuler, une semaine plus tard, cette décision au niveau de l’Autorité de Régulation des marchés publics (ARPM). A priori, la SMTD ne devrait pas pouvoir postuler au nouvel appel d’offres, son exclusion du premier ayant été confirmée par cette même Autorité. Des tractations en sous-main n’en sont pas moins en cours… Et, pendant ce temps-là, les Nouakchottois suffoquent…

Ahmed ould Cheikh