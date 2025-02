Moctar Ould Djay : Un leadership au service de l’État

Malgré la virulence des attaques et des critiques, souvent infondées et quelques fois d’une violence inouïe et qui auraient affaibli n’importe quel homme politique, le Premier ministre a choisi de redoubler d’efforts et de continuer à porter le flambeau de la responsabilité publique avec dignité et résilience.

Sa gouvernance, longtemps sujette à des débats passionnés, commence aujourd’hui à faire l’unanimité. Ses partisans, qui n’ont cessé de croire en sa vision, voient leurs arguments renforcés par des résultats tangibles. À la tête du gouvernement, le Premier ministre dirige avec une compétence et une clairvoyance désormais reconnues, même par certains de ses anciens détracteurs.

En quatre mois seulement, l’action du gouvernement s’est étendue à tous les secteurs de la vie nationale : des réformes audacieuses ont été mises en œuvre pour moderniser l’administration, dynamiser l’économie et répondre aux aspirations de la population.

Les secteurs clés tels que l’éducation, la santé, les infrastructures et l’énergie connaissent un élan nouveau, fruit d’une stratégie bien pensée et d’une gestion pragmatique des ressources.

La participation citoyenne à l’élaboration et à la conduite des projets impactant directement la vie des populations est intégrée aux dispositifs de la gouvernance publique.

En parallèle, le gouvernement s’est engagé dans des initiatives sociales ambitieuses, visant à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie des citoyens les plus vulnérables. Et fidèle à son image, il continue de refuser de céder à la pression, en démontrant chaque jour sa capacité à fédérer autour de projets communs et uniquement au service de la Nation.

Souleimane Bouna Moctar

Conseiller spécial du président du parti INSAV