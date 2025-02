La mairie de Sebkha organise  une journée de consultations médicales gratuites

Ce samedi, 8 février, les locaux de la mairie de Sebkha avaient l’air d’un centre de santé. Les populations venaient de tous les quartiers de la commune et d’ailleurs pour des consultations médicales gratuites. Le comité de santé de la mairie a mobilisé des médecins généralistes et des sages-femmes et la mairie des médicaments pour répondre à la demande pressante des populations dans le domaine de la santé. Devant les 5 box de consultations et un dépôt de médicaments, des citoyens accourus de partout attendaient leur tour pour voir un médecin, une sage femme ou pour prendre un lot de médicaments, servis gratuitement. A l’intérieur des locaux de la mairie, les volontaires de l’association pour l’autonomisation des femmes de Sebkha aident à orienter les patients.