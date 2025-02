Fumée et odeur de brûlé: Danger sur la ville 

La scène est digne de l’apocalypse. Des milliers de tonnes de détritus brûlent en plein air depuis plusieurs jours. Non dans une zone reculée et inhabitée mais en plein centre-ville qui plus est entre deux hôpitaux: le centre hospitalier national et l’hôpital de traumatologie. La fumée et l’insoutenable odeur de brûlé empestent l’air de tout le voisinage et même eu delà. Les pompiers sont intervenus, semble-t-il, plusieurs fois mais le feu reprend à chaque fois. D’où la question: pourquoi la société, la SMTD en l’occurrence, chargée de la collecte des ordures et la mairie ne conjuguent pas leurs efforts pour nettoyer la zone et y interdire le dépôt d’ordures? La réponse est simple: la société a tellement échoué dans sa mission que l’Etat a lancé un appel d’offres international pour la collecte, le traitement et l’enfouissement des ordures. Il a été gagné par une société marocaine mais la SMTD ne s’avoue pas vaincue. Son principal actionnaire, Zeine El Abidine ould Cheikh Ahmed, le patron des patrons, à qui rien n’échappe désormais ne veut pour rien au monde rater ce pactole. Plus de 7 milliards de nos anciennes ouguiyas par mois, ça fera désordre s’ils échappent à la boulimie insatiable de cet homme d’affaires, l’un des rares, sinon l’unique, à avoir assuré une transition en douceur entre Aziz et Ghazouani.