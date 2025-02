Le Calame : Le département de M’Bagne a décidé d’organiser un hommage à son leader, monsieur Bâ Bocar Soulé. Le rendez-vous est pris à Bagodine pour les 22 et 23 Février prochains. Que représente cet évènement pour la ville et son maire ? Comment s’y prépare-t-elle ?

Samba Bocar Bâ : Merci de l’occasion que votre journal nous offre de nous prononcer sur cet événement majeur dans notre commune, honorant un de ses illustre fils, le ministre Bâ Bocar Soulé. La décision de notre communauté départementale de lui rendre hommage est à saluer. C’est une immense fierté pour sa famille, ses proches, Bagodine et tout le département. Il est rare de voir, dans nos contrées, des hommages rendus à des hommes de leur vivant, on attend généralement leur disparition pour s’y atteler. Celui qui sera rendu le 22 et 23 Février à Bocar Soulé est à ce titre exceptionnel… parce que celui-ci est exceptionnel. Cette manifestation sera, pour Bagodine, un formidable apport pour sa visibilité et celle de notre département, nous unissons toutes nos forces pour la préparer au mieux.

- Vous êtes un proche de Bâ Bocar Soulé et son successeur à la mairie de Bagodine. Que pouvez-vous nous en dire, en quelques mots ?

- « Même si vous n’avez jamais vu le lion, vous en reconnaissez les rugissements », dit un proverbe de chez nous. De fait, il m’est difficile de parler de cet homme qui m’a vu naître et grandir mais j’éprouve un immense plaisir à lui succéder à la tête de la mairie. Je me suis engagé en politique grâce à lui et c’est aussi grâce à lui que je suis maire aujourd’hui. Nous avons appris à une bonne école : Bocar Soulé est un homme de dimension nationale. Un président de l’ex-UPR laissa entendre à une délégation d’élus et de cadres de M’Bagne venus lui rendre visite et lui présenter des problèmes relatifs à notre département que Bocar Soulé n’appartient pas seulement à M’Bagne mais à la Mauritanie toute entière. L’homme est connu pour sa générosité, sa courtoisie, sa disponibilité ; les portes de sa maison et ses téléphones ne sont jamais fermés, prompt qu’il est à répondre aux sollicitations de ses concitoyens. Il règle les problèmes de tous ceux qui le sollicitent, qu’ils soient de M’Bagne, de la Vallée ou de toute autre contrée du pays.

- Quelles sont les dispositions que la mairie entend prendre pour la réussite de cet évènement que les organisateurs voudraient grandiose ?

- Nous la voulons tous grandiose et rien ne sera ménagé pour la rendre telle. Bagodine est rompue à la tradition d’organiser des cérémonies importantes et elle va y sacrifier. La commune, dans tout son ensemble, a pris la pleine mesure de l’hommage, elle va y consacrer toute son énergie pour gagner le pari. Les jeunes et les femmes formeront le fer de lance de l’évènement, toutes les dispositions seront prises en coordination avec l’Administration.

- Homme de terrain, vous connaissez toutes les villes, villages et hameaux du département. Quelle atmosphère y règne depuis l’annonce de la manifestation ?

- Une atmosphère de fête et de joie. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans tout le département et même au-delà. Comme, je l’ai dit tantôt, l’homme mérite amplement cet hommage. Il a rendu de grands services à Bagodine, son village natal, à tout le département de M’Bagne, au Brakna, à la Vallée et à toute la Mauritanie. Le compte-à-rebours a commencé dès l’annonce de ces réjouissances.

- Les organisateurs sont décidés à mettre les petits plats dans les grands. Quels sont les défis qu’ils doivent relever pour garantir le succès de l’évènement ?

- L’appropriation de l’évènement par tous les ressortissants du département et leur implication dans sa préparation sont les premiers pas vers le succès. La gestion de l’organisation se veut et sera inclusive, tous travaillent à sa réussite. La commission d’organisation et ses démembrements sont à pied d’œuvre, elle prendra toutes les dispositions utiles pour rendre non seulement irréprochable cet hommage mais aussi agréable le séjour de nos hôtes étrangers qui afflueront de partout.