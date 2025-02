Aleg : Lancement officiel des concertations régionales sur la coopération FIDA-Mauritanie

Ce jeudi 30 janvier 2025, la ville d’Aleg a abrité la cérémonie de lancement officiel des concertations régionales sur la réactualisation de la stratégie de la coopération entre la Mauritanie et le FIDA (Fonds international pour le développement agricole). Organisé par le Ministère de l’économie et des finances, cette rencontre, tenue à l’Hôtel Cham, a vu la participation des bénéficiaires du Projet « Progrès » présents dans les Wilayas du Brakna, du Gorgol, de l’Assaba, du Guidimakha et des deux Hodhs. Il s’agit en particulier des membres des comités villageois pour les investissements locaux, des représentants des associations agricoles et pastorales professionnelles et des organisations de la société civile, les élus (Maires et présidents des conseils régionaux) et les délégués régionaux de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Wali Mouçaïd du Brakna, M. Mohamed Abdel Vettah Ould Ahmed accompagné du Hakem d’Aleg et de l’Adjointe au Maire d’Aleg, Mme Khadijetou Mint El Dhafi. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali a indiqué que « cette rencontre de concertation offre l’occasion aux participants d’échanger sur les divers voies et moyens pour la définition d’un cadre adéquat de coopération entre notre pays et le FIDA, une coopération qui date de plusieurs années. Ce qui a abouti à la réalisation de plusieurs projets de développement d’un coût global d’environ 300 millions de dollars qui ont eu un impact positif sur les zones rurales en améliorant sensiblement leurs conditions de vie.»

Quant à l’adjointe au Maire d’Aleg, elle a indiqué que ces rencontres régionales sont censées concrétiser la politique de décentralisation et leurs résultats contribueront sans nul doute à l’amélioration sensible du niveau du développement local.

Prenant la parole à son tour, le Directeur du FIDA pour la Mauritanie a d’abord loué la coopération vieille de 30 ans qui lie son institution à notre pays. Il a ensuite mis l’accent sur les multiples projets financés par le FIDA dans notre pays surtout en milieu rural et qui ont eu des effets positifs sur la vie des populations.

Notons que la journée de concertation a été rehaussée par la présence du Coordinateur du Projet « Progrès » au niveau de l’Assaba, l’ingénieur Cheikh Ould MOhameden.